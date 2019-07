Brad Pitt otvoreno progovorio o problemima sa samopouzdanjem.

Iako je jedan od najslavnijih i najuspješnijih glumaca današnjice, 55-godišnji Brad Pitt još uvijek ima problema sa samopouzdanjem i bori se sa sumnjom u samog sebe.

Naime, Brad koji je već dva puta dobio titulu najseksi živućeg muškarca na svijetu te zaradio bogatstvo u iznosu od 240 milijuna britanskih funti, tvrdi kako ima velikih problema s nesigurnošću.

"To je konstantna bitka. No kako s godinama bivamo mudriji, nadam se da će i sumnja u samog sebe biti manja. Ali to je jedinstveno, ta bitka u kojoj pobjeđujete samog sebe i pokušavate pronaći svoj mir", izjavio je u intervju za Culture Magazine.

Ovaj holivudski miljenik žena smatra i kako se boji da postaje "dinosaur" u svijetu novih serija i filmova te razmišlja što će se sljedeće dogoditi u Hollywoodu i s tradicionalnom kinematografijom.

"Zanima me što će se dogoditi. Postoje mnoge struje i ne znam što će se dogoditi ako se ponovno ne uspostavi neko zajedništvo u svijetu kinematografije. Možda smo mi dinosauri, ali pogledajte 90-e godine, kada su filmovi sa Stalloneom i Schwarzeneggerom razvaljivali, pa se onda pojavio Tarantino, a indie kinematografija pak nestaje. Sve se neprestano mijenja", objasnio je u intervju za The Sunday Times.

On i njegov glumački kolega Leonardo Dicaprio spremni su za kino premijere filma "Once Upon a Time in Hollywood", redatelja Quentina Tarantina, a prva će biti održana 15. kolovoza u Velikoj Britaniji.