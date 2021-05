Brad Pitt je na ovogodišjoj dodjeli Oscara navodno flertao i razmijenio brojeve telefona s Androm Day.

Glumac Brad Pitt navodno je bacio oko na 21 godinu mlađu glumicu Andru Day koja je svojom haljinom privukla golemu pažnju na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Upravo su tada njih dvoje viđeni kako flertaju u backstage, kazao je izvor za The Mirror, te je dodao i kako je Andra već neko vrijeme na njegovu radaru.

36-godišnja ljepotica, koja je bila nominiranu u kategoriji za najbolju glumicu, na dodjeli je nosila zlatnu haljinu s opasno visokim prorezom koji je sezao do njezina boka i u kojoj je hodanje bilo pravi rizik, te je baš u njoj navodno i očarala 57-godišnjeg Pitta.

"Razmijenili su brojeve telefona. Moguće je da je njihov razgovor bio samo profesionalan, no Bradovi prijatelji već pričaju o tome kako bi bili sjajan par", kazao je izvor.

Prije nego je postala glumica, Day se proslavila kao R&B pjevačica pa je bila idealna za ulogu legendarne jazz pjevačice koju je odigrala u filmu "The United States Vs. Billie Holiday" i za koju je nominirana za Oscara.

Njezin navodni susret s Brdom dogodio se dok je on još na sudu vodio bitku s Angelinom Jolie oko zajedničkog skrbništva nad njihovom djecom, koju je nedavno i dobio. No njihovoj brakorazvodnoj parnici ne nazire se kraj ni nakon pet godina i nagađa se kako bi to mogao biti jedan od najskupljih holivudskih razvoda do sad.