Brad Pitt karijeru je započeo prije 33 godine u seriji "Dallas", a do danas je glumio u brojnim hvaljenim filmovima. Glumac voli veze s kolegicama, izgled je mijenjao često, a pogledajte kako je izgledao na početku karijere.

Jedan od najvećih holivudskih zavodnika, Brad Pitt, pojavio se u popularnoj TV seriji "Dallas" koja je od 1978. do 1991. oduševljavala ljude diljem svijeta. Pitt je glumio Randyja, dečka Shalane McCall koja je u seriji glumila Charlie, a pojavio se samo u četiri epizode. Navodno su McCall i Pitt jedno vrijeme bili par i u stvarnom životu, a ona je tada imala 15 godina.

Popularni glumac imao je 23 godine u to vrijeme, a do danas je glumio u najvećim filmskim projektima.

Voli veze s kolegicama

Izgled je mijenjao tijekom godina, no uvijek je bio na glasku kao jedan od najzgodnijih i najpoželjnijih glumaca Hollywooda. Veza s McCall bila je prva u nizu s kolegicama, no kasnije mu je to postala rutina. Hodao je s Robin Givens s kojom je glumio u "Head of the Class", Jill Schoelen s kojom je bio u "Cutting Class" te s kolegicom iz filmova "Too Young To Die?" i "Kalifornija", Juliette Lewis.

Mediji su se za njegove veze posebno počeli zanimati dok su on i Gwyneth Paltrow, s kojom je glumio u "Seven", hodali tri godine sredinom 90-ih. S bivšom suprugom Jennifer Aniston pojavio se u seriji "Prijatelji", a s Angelinom Jolie je glumio u filmu "Mr. & Mrs. Jones".

Trebao je osvojiti brojne Oscare, no ima samo jedan

Brad Pitt vlasnik je samo jednog Oscara, no kritičari diljem svijeta smatraju to nepravednim jer je glumac bio u brojnim hvaljenim filmovima. Ove godine je u utrci za Oscara za film "Once Upon a Time in Hollywood", no mnogi se slažu da je Oscara trebao odnijeti kući za dosta filmova koje je radio.

Za film "12 Monkeys" nagradu je trebao dobiti u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Bez obzira što je Bruce Willis zvijezda filma, Pitt je sjajno odglumio ekscentričnog mentalnog pacijenta. Također, za film "Seven" trebao je slaviti u kategoriji najboljeg glumca. Odglumio je detektiva Davida Millsa, a nije dobio niti nominaciju.

Akademiji spočitavaju i za film "Fight Club" jer mnogi kritičari misle da je to jedna od njegovih najboljih uloga, a kući je trebao odnijeti Oscara za najboljeg sporednog glumca. Nije bio nominiran ni za film "The Curious Case of Benjamin Button", kao ni za "Burn After Reading", iako se radi o njegovim sjajnim i zapaženim ulogama. Hoće li Akademija ipak nagraditi njegov rad saznat ćemo za dva tjedna na dodjeli Oscara.