Jennifer Aniston i Brad Pitt zbližili su se ponovno još prije tri godine.

Svi više detalja, o odnosu holivudskih zvijezda i bivših supružnika Jennifer Aniston i Brada Pitta, izlazi u javnost nakon što je on snimljen kako dolazi na njenu rođendansku proslavu održanu proteklog vikenda.

Jennifer i Brad bili su "zlatni par" Hollywooda, sve dok se prije gotovo 14 godina nisu odlučili razvesti nakon što se on zaljubio u kolegicu Angelinu Jolie na snimanju filma "Mr and Mrs Smith".

Navodno par je ponovno u vrlo dobrim odnosima od 2016. godine, a zbližila ih je smrt Jenniferine majke, ali i razvod od drugog supruga, također glumca" Justina Therouxa 2017. godine.

"Brad se javio Jen nakon što joj je majka umrla. Dirnulo ju je to što je znao kako joj je u tom razdoblju bilo teško", otkrio je izvor blizak bivšim supružnicima za Us Weekly.

Nakon toga se Jennifer navodno javila Bradu usred bitke za skrbništvo nad djecom koju je vodio sa sada već bivšom suprugom Angelinom Jolie, i ponudila mu da svjedoči u njegovu korist na sudu.

"Otada se dopisuju porukuma, telefonski razgovaraju i jednostavno su postali dvoje ljudi koji su dijelili zajednički život i sada imaju puno poštovanja jedno prema drugome", izjavio je izvor.

Javnost je ostala pozitivno iznenađena nakon što je Brad snimljen kako dolazi na Jenniferin rođendan, a brojni obožavatelji su izrazili želju za obnavljanjem njihove ljubavne veze.

"Brad je želio biti uz Jennifer na proslavi njena rođendan. On se ne želi osvratiti na prošlost, i naravno volio bi da je njihov brak završio na ljepši način. Tražio je Jen oprost i ona mu ga je dala", ispričao je izvor.

Prema pisanju Entertainment Tonighta, Brad je većinu vremena na rođendanskoj zabavi proveo u društvu Georgea Clooneyja i Orlanda Blooma.

"Jennifer je stavila Brada na popis gostiju, a on se u to vrijeme nalazio u gradu pa mu je bilo drago što će se moći odazvati pozivu i proslaviti s njom pedeseti rođendan. Nisu proveli cijelu večer zajedno, nekoliko su puta razgovarali i on ju je bio zagrlio. Puno je vremena prošlo od njihova braka no planiraju i žele ostati prijatelji do kraja života. Nema nikakvih drugih osjećaja među njima. Svjesni su i toga da se glasine o njihovoj pomirdbi jave prilikom bilo kojeg susreta", tvrdi neimenovani izvor.

Nije poznato što je Brad poklonio Jennifer, jer je njegov poklon kao i pokloni ostalih gostiju, poslan na Jenniferinu adresu.