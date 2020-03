Nakon susreta Jennifer Aniston i Brad Pitta na dodjeli ovogodišnjih SAG nagrada o čemu su svi pričali, oni sada navodno planiraju romantično vjenčanje u Meksiku.

Petnaest je godina prošlo od razvoda Brada Pitta i Jennifer Aniston, jednog od omiljenih holivudskih parova čiju ljubav i danas mnogi ne mogu zaboraviti i zapravo priželjkuju njihovo pomirenje.

Njihovi obožavatelji bili su izvan sebe ranije ove godine kada su počela šuškanja o njihovu pomirenju, posebice nakon što su se sreli na dodjeli nagrada SAG u Los Angelesu, a njihove osmijehe i dodire zabilježile su kamere tamo prisutnih fotoreportera.

"Željeli su poslati jasnu poruku da se jako vole i da njihova veza s vremenom postaje sve jača. Trebalo im je dugo vremena da skupe hrabrost da dopuste da ih zajedno snime, no to se dogodilo i sada mogu sve pomaknuti na sljedeći nivo", izjavio je njima blizak izvor za magazin Heat.

Sve to nije jednostavno s obzirom na to da je Brad slomio Jenniferino srce 2005. godine kada ju je ostavio zbog Angeline Jolie, što je bio i glavni razlog njihova razvoda. No i njihov je brak došao kraju 2016. godine, a vjeruje se da se Brad nakon toga ponovno povezao s bivšom suprugom, i to nakon što je bio jedan od gostiju na njezinoj rođendanskoj i božićnoj zabavi.

Uz to je jedan od glumičinih bliskih prijatelja je za The Mirror otkrio kako su prije famoznog susreta na crvenom tepihu uživali na najmanje pet tajnih izlazaka i zajedno provedene božićne blagdane u Jenniferinu domu.

"Mislim da ga ona nikada nije prestala voljeti, iako joj je slomio srce i ostavio ju zbog Angeline Jolie. Trebalo je puno vremena da mu oprosti sve, a opraštanje je veliki korak da bi se nastavilo dalje", otkrio je prijatelj.

Prema pisanju Life & Stylea par se priprema na to da svoju ljubav ponovno potvrdi vjenčanjem, i to na jednoj od plaža u meksičkom Cabuu.

"Brad sada najviše želi skrasiti se i živjeti sretno sa svojom srodnom dušom Jennifer", izjavio je izvor.

Prema pisanju časopisa, njegovi su roditelji time oduševljeni i očekuju da će na dan vjenčanja imati veliku ulogu, zajedno sa Jenniferinom najboljom prijateljicom Courteney Cox i Bradovim prijateljem Bradleyjem Cooperom.

"Žele da sve bude romantično i lijepo. Vjenčanje će biti duhovno i sami će napisati svoje zavjete", otkrio je izvor i stvorio novu nadu svima onima koji vjeruju u pomirenje svojih omiljenih glumaca.