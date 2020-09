Brad Pitt i Angelina Jolie i dalje se spore oko skrbništva nad djecom, a njihovi prijatelji kažu da par više ne ide ni na obiteljska savjetovanja.

Bivši holivudski par Brad Pitt i Angelina Jolie rastaju se već godinama pred očima javnosti, a svaki njihov potez komentiraju obožavatelji diljem svijeta. Prema riječima njihovih prijatelja, svađa između bivših supružnika sada je toliko eskalirala da više zajedno ne idu ni na obiteljsko savjetovanje.

Par ima zajedno šestero djece, a pred njima je novo ročište na sudu za mjesec dana, koje bi trebalo odlučiti o skrbništvu. Mjesecima se već dogovaraju o mjerama skrbništva, no čini se kako do dogovora ne dolaze još uvijek. Pitt je u lipnju ove godine proveo jedno vrijeme s djecom i redovito ih posjećuje, no kako kažu njegovi prijatelji, dosadila mu je mukotrpna parnica s bivšom suprugom.

Njihovo najstarije dijete, sin Maddox, ima 19 godina i smije samostalno odlučiti hoće li oca viđati ili ne, a sudeći prema glasinama koje kruže posljednjih tjedana, dvojac nije u nikakvom kontaktu.

"Brad želi podijeljeno skrbništvo nad djecom, no Angelina se s time ne slaže. Ona ne želi ni da joj djeca žive u Los Angelesu, a nije zadovoljna s činjenicom što ondje idu u školu", tvrdi izvor blizak Pittu.

Brad Pitt je nedavno rekao prijateljima i kako zna kakvu će reakciju imati Angelina kada sazna da je novu djevojku Nicole Poturalski odveo na imanje na jugu Francuske, no za to ga nije briga. Fotografije lijepe Nicole obišle su svijet, a Angelina se o tome nije oglasila.