Brad Pitt dao je ultimatum Angelini Jolie.

Holivudski glumac Brad Pitt navodno je bivšoj supruzi, također glumici Angelini Jolie dao ultimatum da potpiše papire za razvod ili će se suočiti s određenim financijskim sankcijama, piše Daily Mail.

Gotovo tri godine nakon što su donijeli odluku o razvodu, 55-godišnji glumac kaže kako se osjeća iznimno mučno i umorno od Angelinina odugovlačenja cijelog procesa. Navodno je angažirao odvjetnike da pristupe sudcu s molbom da odredi krajnji rok za potpisivanje brakorazvodnih papira te ukoliko ga ona neće ispoštovati da joj propiše novčanu kaznu.

Naime, u travnju ove godine sudac John Ouderkirk odgodio je Bradov i Angelinin slučaj za prosinac, s čime se Brad ne slaže.

"Bio je nevjerojatno strpljiv kroz razdoblje razvoda unatoč tome što se ponekad nalazio na samom rubu. No sada mu je dosta, iako je relativno mirna i staložena osoba, prekipjelo mu je. Muka mu je i osjeća se umorno zbog toga što Ange konstatno pomiče rokove i odugovlači s krajem procesa. Ima osjećaj kao da je to sve za nju samo igra", izjavio je za The Sun izvor blizak glumcu.

Angelina i Brad upoznali su se 2005. godine na snimanju filma "Mr And Mrs Smith" na kojem su se zaljubili, a 2014. godine vjenčali su se u Francuskoj. Dvije godine kasnije predali su papire za razvod. Ipak, Angelini je to čini se teže palo pa je namjerno pokušala otežati cijeli proces.

"Ona bi voljela da su ponovno zajedno kao obitelj i ne želi krenuti dalje bez njega. To je razlog zbog kojeg otežava svaki detalj njihova razvoda", izjavio je anonimni izvor.

Za razliku od Angeline, Brad nije zainteresiran za pomirdbu s bivšom suprugom no želi da ostanu u dobrim odnosima zbog djece. U studenom prošle godine, odobreno mu je zajedničko skrbništvo nad šestero djece koje je dijeli s njom - 17-godišnjeg Maddoxa, 15-godišnjeg Paxa, 14-godišnju Zaharu, 13-godišnju Shiloh i 10-godišnje blizance Vivienne i Knoxa.