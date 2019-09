Suprug oskarovke Gwyneth Paltrow snimljen je u jutarnjem trčanju - a njegov torzo izmamio je uzdahe.

Televizijski scenarist Brad Falchuk javnosti je postao poznat kada je oženio lijepu oskarovku Gwyneth Paltrow.

48-godišnji Brad i 46-godišnja Gwyneth svoju su vezu skrivali od očiju javnosti, a onda su se vjenčali i šokirali svojom odlukom da ne žive zajedno.

Par je bračne zavjete sklopio na intimnoj ceremoniji prošle jeseni, u krugu najbližih prijatelja i članova obitelji u svome domu u Hamptonsu, nakon čega su se s djecom iz prijašnjih brakova otputili na obiteljski medeni mjesec na Maldive.

Prije Brada Gwyneth je bila u braku s frontmenom grupe Coldplay Chrisom Martinom, i to 11 godina, sve do 2014. godine, ali i dalje su jako dobrim odnosima, pa tako on još uvijek vlastitu sobu u njezinu domu. Zajedno odgajaju dvoje djece, dok Gwyneth ima ulogu pomajke Bradove djece, Brodyja i Isabelle.

Nakon ljubavnog brodoloma s Chrisom Martinom mnogi su se pitali tko će osvojiti srce plavokose Gwyneth, a to je uspjelo upravo Bradu. Nedavno je scenarist snimljen kako trči bez majice, a njegov je isklesani torzo zasigurno upao u oko mnogima.

U kratkim sportskim hlačicama i sa slušalicama na ušima, Brad je protrčao kroz kvart Brentwood u Kaliforniji i otkrio sve svoje čari.

Ostavio je malo toga mašti i zadivio mišićima, pa se više nitko ne pita čime je impresionirao slavnu glumicu.