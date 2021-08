Foto: 27. Sarajevo Film Festival, 2021 (c) Obala Art Centar/PR

Božo Vrećo pojavio se na otvorenju Sarajevo Film Festivala u raskošnoj i jedinstvenoj kreaciji iza koje se krije predivna priča.

Bosanskohercegovački pjevač Božo Vrećo bio je jedan od glavnih zvijezda svečanog otvorenja Sarajevo Film Festivala čijim je crvenim tepihom prošetao u raskošnoj kreaciji i uspio zasjeniti sve oko sebe.

Božo se na crvenom tepihu pojavio u glamuroznoj haljini od tila s visokim izrezom i neobičnom šminkom na licu te crnim turbanom na glavi, zbog kojih je bio prava senzacija. Spremno je pozirao okupljenim fotografima i prikupljao komplimente za odvažni stajling.

Popularni glazbenik inače je poznat po svom osebujnom stilu, a na svim komplimentima zahvalio se na svom profilu na Instagramu, te otkrio kako je haljina njegov vlastiti dizajn i da je već prodana u humanitarne svrhe.

"Hvala za sve komplimente za sinoć, haljina je kao i do sada moj dizajn i drago mi je da vam se toliko svidjela,svake godine za SFF bi to bila posebna kreacija, a ono što je bitnije od svega jeste da svaka od tih haljina je prodata i novac je darovan u humanitarne svrhe, tako će biti i ove godine sa ovom haljinom. Činite dobra djela, iskažite lijepe riječi jedni drugima i budite ono što iskreno osjećate, da, težak je to zadatak, al vrijedi svakog sekunda života! Živite vaše živote", napisao je Božo uz objavu.

"Dragi Božo, nitko nije kao ti", "Ti si čarobnjak", "Ja sam se zaljubila", "Svaka ti čast, sinoć si zračio na toliko načina", "Divan u svakom pogledu", "Jedinstven kao i uvijek", "Divno, divno jer ispod haljine nije samo hrabrost, nego i veliko srce i još veća duša, a ja je zovem srećica", "Da te nema trebalo bi te izmisliti", poručili su mu njegovi pratitelji u komentarima.

Sarajevo Film Festival trajati će do 20. kolovoza, a na njemu će biti prikazano više od 250 filmova iz gotovo 60 zemalja svijeta.