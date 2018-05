Ugledni stručnjak za odnose s javnošću, prof.dr. Božo Skoko, za DNEVNIK.hr uoči kraljevskog vjenačnja komentira brand kraljevske obitelji, ali i njihovih mladenki. U subotu, 18. svibnja možete ga gledati i u specijalu Nove TV.

Božo Skoko jedan je od gostiju specijala "Kraljevsko vjenačnje" koje će se emitirati u subotu, 19. svibnja, na Novoj TV. Uz Skoku, u studiju će se naći i Ivana Petrović, Milada Privora te Matija Vuica.Božo Skoko na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu vodi kolegije iz Odnosa s javnošću te obnaša dužnost predstojnika Odsjeka za strateško komuniciranje. Usto, bavi se istraživanjem medija, međunarodnih odnosa te nacionalnog identiteta i imidža.

Za DNEVNIK.hr uoči vjenčanja komentira fenomen britanske kraljevske obitelji. "Kraljevska obitelj jest jedan od najvećih brendova Velike Britanije. Kraljica utjelovljuje simbol nacionalnog identiteta i ponosa, te predstavlja snagu kontinuiteta i tradicije britanske državnosti i moći. S druge strane kraljevska obitelj predstavlja svojevrsnu atrakciju. Svi smo od malena slušali i čitali priče o kraljicama i prinčevima, ali i lijepim siromašnim djevojkama kojima se osmjehnula sreća da se udaju na dvor. Oni to žive u stvarnosti i samim time predstavljaju mamac za medije, turiste i obične ljude diljem svijeta. Prateći njihove živote, makar virtualno, imamo osjećaj da i mi postajemo dio toga. Uostalom sjetimo se da je vjenčanje princa Williama 2011. gledalo dvije milijarde ljudi u 180 država svijeta. To je neprocjenjiva promocija Britanije, njezina načina života, vrijednosti i kulture. Vlasti u Britaniji, kao i njihov turistički sektor i javna diplomacija su itekako svjesni te snage i meke moći kraljevske obitelji, odnosno tradicije koju predstavljaju i zato ju eksploatiraju na najbolji mogući način, odnosno koriste za promociju i PR Velike Britanije u svijetu. Procjenjuje se da kraljevska obitelj Velikoj Britaniji godišnje donese prihoda u vrijednosti 1,8 milijardi funti, od toga izravno kroz turizam više od 550 milijuna funti. Procjenjuje se da putovanja, posjeti i diplomatske misije po svijetu članova kraljevske obitelji, Britaniji donesu dodatnih 150 milijuna funti kroz trgovinske ugovore, odnosno prodaju britanskih proizvoda. BBC je svojedobno ustvrdio kako čak deset posto turista Britaniju posjećuje privučeno kraljevskom obitelji. Po procjenama Brand Financea brend kraljevske obitelji se procjenjuje na 88 milijardi američkih dolara. Zamislite onda koliko tako snažan brend može utjecati na promociju Britanije, britansko gospodarstvo i sve ono što se s njime poveže. Zato nije čudo što svi žele biti dio te priče", ocjenjuje Skoko.

Englezi su, kaže Skoko, prilično pragmatičan narod pa je svaka eventualna pobuna protiv monarhije u narodu zapravo na razini folklora. "Englezi su prilično pragmatičan narod, za razliku od nas Hrvata, koji bi bez dvojbe protjerali, razvlastili i ismijali kralja da smo ga imali u suvremeno doba. Pobune protiv Monarhije u Britaniji su na razini folklora, a nitko važan ne dovodi u pitanje njihov status, jer su svjesni što znače za imidž i promociju Britanije, ali i prihode. Evo Brand Finance je već izračunao kako će samo ovo vjenčanje princa Harryja ovaj vikend donijeti britanskom gospodarstvu više od milijardu funti. Turizam će prihodovati 300 milijuna, restorani i maloprodaja 250 milijuna, modni brendovi 150 milijuna, a vrijednost publiciteta koju će Britanija dobiti u inozemnim medijima procjenjuje se na minimalno 300 milijuna funti. Tko bi onda racionalan bio protiv toga, ma koliko nam išao na živce sav taj kič. Svjesni smo da sav taj glamur, paradiranja i uloga kraljice, izgledaju smiješno u 21. stoljeću. Druge države stalno smanjuju važnost i ulogu kraljevskih obitelji, a oni se počinju ponašati poput običnih smrtnika. Međutim, Britanci su po mnogo čemu drukčiji pa i po tome pa su i dalje u svome filmu. Čak i kad skandali prate kraljevsku obitelj, oni to vješto koriste za promociju zemlje, jer to privlači dodatnu pozornost medija i javnosti. Imidž kraljice i princa Charlsa je bio najviše narušen nakon smrti princeze Diane, ali kao što smo vidjeli „ispeglan“ je prilično brzo, pa su za mnoge oni danas pozitivci, a Diana više ne. Mladi prinčevi su Monarhiji udahnuli dodatnog života i popularizirali ju, posebice među mladim naraštajima".

Osim kraljevske obitelji, zanimale su nas i njihove mlade. Kate Middleton ili Meghan Markle? Zanimalo nas je kako ih Skoko vidi i koja bi eventualno bila bolji brand. "Rekao bih da svaka uspješno igra svoju ulogu. Kate se od početka ponaša kao buduća kraljica i pazi da ne napravi apsolutno nikakvu pogrešku. Također njezin životni put je besprijekoran, kao predodređen za dvor. Mislim da je William itekako bio svjestan svoje uloge prestolonasljednika i da je tražio ženu koja se uklapa u taj svijet. Harry – kako tvrde njegovi odgajatelji – već od svoje pete godine je svjestan da će „William biti kralj, pa on može raditi što hoće“. Kraljevska obitelj je zato prema njemu bila daleko popustljivija, pa čak i kod izbora partnerica. Budimo, realni – pored Williama i njegovih troje djece su uistinu male šanse da Harry ikada postane kralj, a Meghan kraljica, pa očito za njih donekle vrijede i druga pravila. No, Meghan će kraljevskoj obitelji priskrbiti dodatnu pozornost, popularnost, posebice u SAD-u i nedvojbeno će ih prikazati u novom svjetlu, prije svega otvorenima i tolerantnima, zbog čega im se ranije itekako zamjeralo".

Skoko smatra da skandali s obitelji Meghan Markle neće napraviti štetu budućoj vojvotkinji. "Netko se ovih dana našalio i rekao – i ovi skandali su dokaz zašto se prinčevi nisu do sada često ženili pučankama, jer se one ili njihovi članovi obitelji teško uklapaju u taj svijet. Nedvojbeno takvih neuklapanja ima i na kraljevskim dvorovima, ali se vještije prikrivaju. Kad se obični ljudi nađu pod povećalom globalne javnosti, bez savjeta stručnjaka, teško se mogu nositi s time. Tako i nastaju problemi. Svi ovi skandali s ocem, nedvojbeno su pogodili Meghan, jer tko ne bi htio da uz njega bude otac na tako važan dan u životu. S druge strane svi ti skandali, priče i problemi, svojom dramatičnošću privlače dodatnu pozornost i pomažu milijunima ljudi diljem svijeta da se lakše užive u cijelu priču, jer tko u obitelji nema problematičnih članova, koji bi mogli pokvariti romantiku i glamur dostojnu britanskog dvora. Sve to opet pokazuje kako je kraljevska obitelj otvorena i kako se eto prilagođava novom dobu. Prema tome, ništa se loše ne može dogoditi na čemu vješti stručnjaci za odnose s javnošću kraljevske obitelji ne mogu poentirati", zaključuje Božo Soko.

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos ovog najiščekivanijeg događanja godine. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati urednica Ivana Ivančić.

Urednica portala Showbuzz.hr Mirjana Filipović izvještavat će uživo iz Windsora, gdje će se princ Harry i Meghan Markle zavjetovati na vječnu ljubav. Kao iskusna urednica i novinarka, Mirjana će čitateljima uživo približiti atmosferu s jednog od najvažnijih showbizz događaja godine.