Radi se o voditeljicama Miji Kovačić i Renati Končić Minei koje smo brzinski uhvatili u stankama od snimanja kako bismo saznali sve o njihovim blagdanskim navikama.

Što za njih znači Božić, kako će ga provesti, s kim će dočekati Novu godinu te peglaju li nemilosrdno kartice kada su u pitanju pokloni za njihove najdraže, saznajte u nastavku, ali i video prilogu.

"U nekom napretku onaj negativniji dio jest da sve mora biti veće, jače, bolje, glasnije pa mi se to kod ovih blagdana nekako uvijek previše ponavlja - velike proslave, sve mora biti nekako grandiozno. Mislim da smo malo zaboravili onu bit da su to obitelj, toplina... Trebamo semalo vratiti korijenima - dobra hrana, okupljanje, dekoriranje kuće. Ja bih voljela da se takve stvari nastave kroz cijelu godinu", odmah na početku nam je istaknula uvijek nasmijana Mia.

Priznala je i kako jako odolijeva peglanju kartica u ovo vrijeme. "Zadovoljna sam onim što imam i ne tražim više ništa. Volim kupiti sitnice svojim ljudima i to me zapravo najviše veseli. Ne veseli me toliko dobiti poklon, jer mi je najljepše kad smo svi skupa. Konzumerizam je po meni došao zbog ispunjavanja neke praznine koja se dogodila u ovoj brzini života i mislim da se tu moramo ipak malo vratiti i sastati sami sa sobom, jer zagrljaj izlučuje oksitocin, hormon sreće, a taj efekt ne može polučiti nova torba ili džemper. Zato, puno više grljenja, a manje peglanja kartica."

Za vrijeme Adventa smatra da bi se bolje trebao organizirati gradski prijevoz pa da ljudi mogu ostaviti svoje automobile na periferiji kada dolaze u grad. "Ja bih puno više rasteretila taj centar da se više može šetati, jer ovo je potpuna kolizija - sto autiju, ljudi, buke, vike, ali sviđa mi se kako smo sve uredili. Osjeća se pozitivna energija. No, u prvom mjesecu se sve spusti i počne deprimirati, pa bi trebali biti umjereni u tom kićenju i slavlju", poručuje Mia. Što se tiče dočeka Nove godine, kod nje su uvijek u pitanju ili kućna slavlja ili putovanja.

Zasad planira neko putovanje, no još ništa nije sigurno. Kako ističe, bitno joj je samo da Novu godinu dočeka u krugu dragih osoba, bez ikakvih pritisaka. "Ne vjerujem u ono evo sad nova ja, nove odluke, novo sve. U Novu godinu treba uploviti. Mislim da ti cijele godine, svake godine, više godina moraš raditi na sebi pa onda nema takvih datuma i odluka." Iza nje je poslovno i privatno dobra godina, a ističe kako nikada ništa ne bi pretjerano mijenjala u životu, jer su loše stvari samo dobre životne škole.

Slične nam je stvari otkrila i Mijina kolegica Minea koja ne skriva koliko voli božićne blagdane. "Na svu sreću, moji su roditelji imali mogućnosti meni i bratu dočarati baš svaki Božić na najljepši mogući način i to od početka prosinca." Nije sve u poklonima, ističe Minea, no ne skriva da ju vesele šarene kutijice ispod bora. Ipak, ljubav je na prvom mjestu baš uvijek.

Pohvalila nam se i kako nikada nije ulazila u prekomjerne troškove zbog ovih blagdana. Puno više joj znače zagrljaj, lijepa riječ ili gesta. "Ja sam u fazi da mi je ljepše darivati, nego primati poklone te pazim što dragim ljudima oko mene treba. Ne kupujem više napamet i bezveze i nisu to nekakvi raskošni pokloni, već sitnice koje kupujem i poklanjam s puno ljubavi."

"Poznata sam po tome da ne idem svugdje i svagdje te da ne patim na pojavljivanja. Više volim mir svoga doma i provoditi svoje privatno vrijeme s meni dragim i bitnim ljudima s obzirom da ga imam jako malo. Ne volim gužve, ali kad dođe ovo vrijeme, guštam otići popiti kuhano vino, osjetiti miris kobasica i kolača s Adventa. Zaista imamo predivan Advent. Mislim, ako ga drugi ljudi iz dalekih krajeva dolaze pogledati, onda najmanje što mi možemo napraviti jest podržati ga."

Novu godinu nikada ne planira, jer ne voli ništa raditi na silu. Prosinac joj je prenatrpan nastupima i voditeljskim angažmanima te je sretna što će 2019. godinu dočekati na nekom privatnijem druženju. Ipak, na Badnjak i Božić baš nikada nije radila. "Uvijek sam njegovala te dane kao dane koji su posvećeni obitelji, kad smo svi zajedno. Tko bi propustio mamin božićni ručak?" "Kraj godine je vrijeme kad se treba smiriti cijela ova buka i strka te onda od siječnja ponovno zakoračiti u neki mirniji tempo i nastaviti sve kako je", poručuje Minea.

Vjeruje kako se sve događa s razlogom pa ništa ne bi mijenjala u svom životu. "Zadovoljna sam svojim životom", poručuje te otkriva kako radi nešto najljepše što joj se moglo dogoditi, a pritom misli na glazbu i voditeljstvo. "Mislim da me netko od gore baš pomilovao. Veselim se svakom novom danu i izazovu", a novogodišnje odluke ne donosi.

"Nove odluke se ne donose s početkom godine. Ajde nešto banalno, kao idem na dijetu i skinut ću 5 kila. Takve odluke, to je OK, simpatično i drago. No, glavne i bitne odluke se donose kada dođe pravo vrijeme za to", zaključuje Minea.