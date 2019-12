Dokumentarni film "Sandringham: The Queen at Christmas" otkrio je kako članovi britanske kraljevske obitelji provode Božić, a neki detalji su poprilično iznenađujući.

Mnogi bi pomislili kako je božićni blagdani na britanskom kraljevskom dvoru protječu u uštogljenoj i formalnoj atmosferi, u kojoj se poštuju stroga pravila ponašanja, no čini se kako to ipak nije tako.

Naime, u najnovijem dokumentarnom filmu "Sandringham: The Queen at Christmas" snimljenom na temu Božića na dvoru otkriveno je kako ga članovi kraljevske obitelji slave u opuštenom izdanju, dobro se zabavljaju ispijajući jake koktele koje pripravlja princ Philip te igraju društvene igre.

U filmu je otkriveno da obitelj u Norfolk, gdje tradicionalno provode blagdane, stiže na sam Badnjak, a princ Philip spravlja koktele koji su navodno poprilično jaki.

"Mislim da kraljica voli martini, a ostali preferiraju šampanjac. Princ Philip ne uživa toliko u alkoholu, uvijek pije svijetlo pivo", ispričala je stručnjakinja koja se bavi kraljevskom obitelji Ingrid Seward.

Nakon okupljanju uz koju čašicu alkohola više, slijedi francuska večera od šest slijedova.

"Naravno, nitko ne odlazi na spavanje prije same Kraljice, a kada je princeza Margaret bila živa nitko nije odlazio u krevet prije nje. To bi značilo da ostaju budni do 2 ili 3 sata u noći. Puno se pjeva i svira klavir", otkrila je Seward.

Poput svih ostalih, i u kraljevskoj se obitelji razmjenjuju pokloni, a zanimljivo je da u pitanju nisu oni skupi i luksuzni već je cilj osmisliti i kupiti nasmješniji ili najšašaviji poklon kako bi se članovi međusobno našalili na račun ostalih.

Tako je jedne godine princ Harry poklonio princu Williamu češalj, iako je on počeo gubiti kosu prije nekoliko godina, a Kate Middleton je Harryju poklonila upute za osmišljavanje vlastite djevojke, naravno prije nego što je upoznao Meghan Markle.



Iako ostaju budni do dugo u noć, na božićno jutro svi rano ustaju kako bi zajedno išli u crkvu, a to obično prati cijeli svijet. No prije toga doručkuju i otvaraju poklone, pa čak i popularni kraljevski ljubimci, preslatki psi pasmine korgi.

"Svi misle da to sve izgleda jako formalno, ali oni se zaista lijepo provode i uživaju u opuštenoj atmosferi, baš kao svi mi", izjavio je u filmu autor Richard Kay.

Na sam Božić obitelj zajedno ruča i večera, a svi zajedno gledaju i Kraljičinu božićnu poruku upućenu stanovnicima Ujedinjenog Kraljevsta.

Većina članova obitelji svojim domovima odlazi 26. prosinca, a Kraljica i princ Philip ostaju u Norfolku sve do početka veljače kako bi obilježili obljetnicu smrti njezinog oca kralja Georgea VI.

Inače, za dekoraciju je zadužen sam princ Philip, koji i dočekuje ostale članove obitelji kod božićnog drvca. Prvi gosti su obično oni najmlađi, a posljednji dolaze princ Charles i njegova supruga Camilla.