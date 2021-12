Boško Balaban posljednjih tjedana se druži s misterioznom damom u svojoj rodnoj Rijeci, a čini se kako je napokon ponovno pronašao sreću.

Bivši nogometaš Boško Balaban nakon razvoda od Ive Radić opet je u vezi, a čini se kako mu je srce ponovno ukrala - Iva.

Naime, kako piše 24sata, Boško se zaljubio u Zagrepčanku Ivu, s kojom se posljednjih tjedana često druži u svojoj rodnoj Rijeci, a novopečeni par svoju ljubav više ne skriva.

S Ivom Radić bio je u braku 14 godina, a 2017. je progovorio o njihovu razvodu.

"Nije to više bilo to. Zadnjih godinu dana stvari među nama nisu štimale. Bilo je neslaganja i svađa. Svatko se na svoj način promijenio tijekom svih tih godina koje su prošle. Trenutačno imamo drugačije poglede na život. Nije bilo prevelike sreće zajedno. Nismo se dugo premišljali o razvodu", ispričao je Boško onda za 24 sata.

Balaban je također rekao kako su se Iva i on sporazumno dogovorili o podjeli imovine, kao i o viđanju djece, te da nije došlo do sudskih sporova. Otišao je iz obiteljskog doma, Ivi je prepisao stan koji je kupio, no nastavio je normalno viđati djecu te odlaziti po njih u školu.

Poslije razvoda pisalo se da se jedno vrijeme družio s bivšom manekenkom Ivom Kastrapeli, za koju se pisalo da su bili zajedno, a skupa su bili viđeni i na koncertu Sergeja Četkovića.

