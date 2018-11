Borut Pahor progovorio je o nevjerojatnom događaju koji je umalo završio tragično.

Borut Pahor, slovenski predsjednik, prepričao je svoje iskustvo s ljetovanja u Istri. Naime, prije dva desetljeća ovaj se političar umalo utopio na hrvatskoj obali gdje je ljetovao.

''U Istri prije skoro 20 godina. Taj sam se dan, kao i mnogo puta dotad, odlučio za ''modri rulet''. Ukratko, plivao sam prema otvorenom moru do iscrpljenosti. Ne do umora, nego do potpune iscrpljenosti koju sam prepoznavao po grčevima. Onda sam popio energetsko piće i pojeo komadić čokolade omotan najlonom, što sam imao pričvršćeno za kupaće, i krenuo natrag. Obično bih za 4-5 sati doplivao do obale, no ne i taj dan. Počela je puhati bura, nastali su veliki valovi, puhalo mi je u lice i moji su napori da se pomaknem s mjesta bili besmisleni. Borio sam se s morem i sa samim sobom, mislio sam da je to kraj. Smračilo se… Sjećam se samo da sam ugledao svjetlo baterije, da je Tanja (supruga) vrisnula i da su me izvukli van'', kazao je Borut Pahor za tiskano izdanje Glorije.

Inače, priznao je Pahor i kako mu je supruga bila bijesna kao ris. Naime, godinu ranije rodio im se sin Luka i tada je supruga odmah potegnula temu o odgovornom roditeljstvu. Tada je slovenski predsjednik obećao da je to bilo zadnji put, no i dalje on pliva na velike udaljenosti, ali samo uz obalu.