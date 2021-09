Predsjednik Zoran Milanović oduševio je Bornu Kotromanić svojom izjavom o koronavirusu, pogledajte kako ga je nahvalila.

Borna Kotromanić na svojem je Instagramu podijelila izjavu predsjednika Zorana Milanovića o koronavirusu koja ju je oduševila.

"Želimo iskorijenit covid? To je nemoguće, očito je nemoguće. Ja svaki dan počnem s CNN-om i tih par kanala pa gledam jesam ja normalan ili su oni poludjeli. To sijanje panike, a to rade od početka i nisu jedini, je šteta. Naprosto nema apsolutne sigurnosti, nema života bez rizika, bez mogućnosti da se razboliš. Ljudi obolijevaju od tisuću drugih bolesti. I dok se to događa mi pričamo o covidu već godinu i pol dana, ajde da je godinu, bio sam za to, li od nove godine ja slušam samo gluposti", kazao je Milanović za novinare.

Borna je uz njegovu snimku napisala komentar: "Izjava predsjednika RH o koroni, poslušajte konačno neku pametnu".

"Predsjedniče, nakon ovog ja te obožavam", napisala je u opisu objave na svojem Instagramu.

Inače, Borna se može pohvaliti titulom jedne od najbogatijih Hrvatica koju je stekla nakon razvoda s multimilijunašem Lukom Rajićem 2004. godine.

Bivši supružnici imaju sinove Bornu, Luku i Frana, a bivša dizajnerica je četvrtog sina Rafaela dobila 2009. s biznismenom Ronom Haleom.