Poštovani novi pratitelji, koji ste me zapratili u jakom velikom broju ovih zadnjih par dana, DOBRODOŠLI na moj profil! Na njemu necete doziviti vrijedanje, omalovazavanje, psovke, uvrede i sl. Ako vam je kojim slucajem do toga, nalazite se na krivom mjestu. Ima pregršt adresa na kojima cete biti rado primljeni, kao hejteri koji nabijaju klikove, gubeci svoje dragocijeno vrijeme - nekome donosite finu zaradu od "clickbaita" "I to je ok, i legitimno". Ako zelite svoj zivot provesti mrzeci sve oko sebe ukljucujuci i sebe, samo dajte. Ali ne ovdje!!! Na mom profilu (koji je od danas ponovno otvoren za javnost) vrijede drugacija pravila kao i u mom privatnom okruženju, pa vas molim da to postujete. A to su pristojno ponasanje i izrazavanje. Moja strast je glazba, nesebicno je dijelim sa svojom okolinom te svim ljudima dobre volje koji imaju potrebu uzivati u mojim izvedbama i svemu pozitivnom sto im mogu pruziti. Sve ostalo je za mene sporedno i nebitno. Zato cu na svom profilu pretezito objavljivati svoje glazbene izvedbe, vijesti i poneki selfie, a kome ne paše..široko mu polje 😉 Nadam se da ce vecina ipak pronaci nesto korisno za sebe, sto ce im uljepsati dan i podici vibraciju. Takoder Vam nudim mogucnost da narucite glazbenu zelju za neku svoju blisku osobu, te je obradujete prilikom rodendana ili sl. Cim budem u mogucnosti rado cu vam snimiti i poslati cestitku koju mozete objaviti ili poslati direktno toj osobi. Jos jednom, DOBRODOŠLI ❤ uživajte u današnjoj izvedbi moje omiljene Grašine pjesme i javite mi dojmove😘