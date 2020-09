Boris Rogoznica objavio je tužne stihove iz pjesme Olivera Dragojevića pa zaključao profil na Instagramu.

Pjevač i bivši suprug glumice Doris Pinčić, Boris Rogoznica odlučio je ovih dana zaključiti svoj profil na Instagramu na kojem ga u ovom trenutku prati 24,6 tisuća ljudi.

No prije nego je odlučio poraditi na vlastitoj privatnosti, objavio je tužne stihove pjesme "Nevera" Olivera Dragojevića.

"Šta je puklo, jednom na dva dila, tek izličit more samo vrime, a di sada kad sam misli da sve iman, ide ona koju jedino triban.

Ka nevera, ka nevera, sad me tira da se spasin, pa da skupin pamet i konope, i da vežen šta se vezat more, a znam da se neda", napisao je Boris uz crno-bijele fotografije.

"Nevere su dio našeg života. Želim što prije da sunce ti zasja", poručila mu je u komentarima jedna od pratiteljica.

Vijest da se rastaju Doris i Boris su objavili početkom lipnja ove godine na društvenim mrežama, u vezi su bili od 2011. godine, a brak su sklopili dvije godine kasnije u rodnom im Zadru. Točne razloge razvoda nisu bili navodili, a kasnije se ispostavilo da se on tijekom braka dopisivao i nalazio s glazbenicom Alex Ognjenom, a navodno je to trajalo godinama.

"Moje povjerenje i prijateljstvo iskorišteni su i zloupotrijebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio "muškim hormonima" i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, svoje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana", istaknuo je bio Boris.

Glazbenik je priznao sve nekoliko dana nakon što je glazbenica Alex medijima ustupila njihovu privatnu prepisku, odnosno poruke i fotografije intimnog sadržaja.