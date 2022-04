Nova kolekcija Borisa Pavlina bit će predstavljena u formi izložbe, a utjelovljuje dizajnerov kompleksan i promišljen pristup modi.

U svibnju nas u Atriju Klovićevih dvora očekuje prva sezone modnog projekta “Atelier” koji u fokus vraća predstavljanje modnih kolekcija uživo, a posebno veseli što će u sklopu projekta doajen hrvatske mode Boris Pavlin, predstaviti novu kolekciju dosad neviđenih modela haljina.



Zanimljivo je da će Boris Pavlin kolekciju predstaviti izložbom, naime sam kreator smatra , da klasičan način predstavljanja modela na “catwalku” nije idealan za tip odjeće koju stvara.



“Radi se o komadima koji se ručno izrađuju tjednima, te je svaki detalj bitan, i vrijedan pažnje. A prezentacija takvog „slow fashiona“ zapravo najbolje funkcionira na način u kojem sami određujete koliko ćete vremena provesti ispred jedne haljine promatrajući je izbliza. Bilo to 10 sekundi ili 10 minuta, pa se predstavljanje kolekcije u formi izložbe, nametnulo samo po sebi”, pojasnio je dizajner.



U posljednje dvije godine, slobodno možemo reći “globalne hibernacije“ uobičajeni način rada radikalno se promijenio, kreatori su morali postati znatno fleksibilniji sa terminima i vremenom izrade, ali ponekad je takav pristup i dobrodošao, naime ostavlja dovoljno vremena za bavljenje neisprobanim tehnikama i izradom modela koji zahtjevaju sporiji i promišljeniji pristup.



“Vjerujem da je svaka nova kolekcija, zapravo svaki novi model, svojevrsna evolucija tehničkog znanja a time i stila. Iako je osnovna estetika rada nešto što dizajner teško može promijeniti, ta estetika raste i razvija se s vremenom i iskustvom. Moj pristup dizajnu danas je daleko kompleksniji od onog s kojim sam počeo, baš kao i odjeća koju stvaram”, zaključio je Boris.



Kolekcija, Celeste, koju nam kreator predstavlja igranje je slojevitom transparentnosti, svojevrsno oblačenje tijela u oblake, ili proljetno nebo. Nijanse plave, od jedva zamjetnih do dominatnih, protkane srebrom na bijelom svilenom organdiju. Nit vodilja bila je mekoća i svojevrsna likvifikacija tkanina koje izgledaju rasplinuto ili razliveno na silueti ženskog tijela.



“Uvijek postoji neka kreativna okosnica, svojevrsna kralježnica kolekcije s kojom se počinje- skup ideja, boja, tekstura. I ona se formira u koncept, nekoliko haljina koje čine početak kreativnog procesa. Kada razmišljajući o njima dođem do imena kolekcije, stvari su već poprilično spremne na linearnu progresiju modela za modelom. Istovremeno stvaram haljine i priče. Svaka ima svoje poglavlje, svoju temu, no dio su cijelovitog narativa kolekcije”, kaže Boris.



U Klovićevim dvorima 12. i 13. svibnja održat će se Atelier – novi projekt koji ponovo okuplja i slavi hrvatski modni dizajn.

