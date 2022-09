Bono Vox progovorio o obiteljskoj tragediji koja ga je pogodila nakon što je izgubio majku kao dječak u dobi od 14 godina.

Poznati glazbenik i frontmen grupe U2 Bono Vox progovorio je o obiteljskoj tragediji o kojoj nikada nije volio pričati. Naime, njegova majka preminula je kada je imao samo 14 godina.

Danas 62-godišnji Bono rekao je kako on i njegov stariji brat Norman imaju vrlo malo uspomena na majku Iris te da su se trudili izbjeći bol koju su osjećali zbog gubitka. Iris je preminula u rujnu 1974. godine, samo nekoliko dana nakon što je doživjela moždani udar na očevu sprovodu.

"Bojim se da je bilo gore od toga i da smo se rijetko ponovno sjetili nje. Bili smo trojica Iraca i izbjegavali smo bol za koju smo znali da ćemo je osjećati ako ćemo pričati i misliti o njoj", priznao je Bono prisjećajući se vremena nakon njezine smrti u svojim novim memoarima "Surrender: 40 Songs, One Story".

Otkrio je i kako se sjeća tužnog događaja s djedova sprovoda, kada je vidio oca kako kroz gomilu okupljenih nosi majku u naručju.

"Žurio se da je odvede u bolnicu. Srušila se kraj groba dok su njezinog vlastitog oca spuštali u zemlju", prisjetio se glazbenik.

Samo tri dana kasnije on i Norman dovedeni su u bolnicu kako bi se oprostili od nje, a njihov život otada je bio obilježen melankolijom, misterijem i melodramom.

Bono je ranije ove godine otkrio kako je u jednoj francuskoj kapelici tražio oprost od svog pokojnog oca za način na koji se ponašao prema njemu nakon majčine smrti.

U iskrenom intervjuu za Desert Island Discs priznao je kako se napokon osjeća slobodnim nakon te geste, koja mu je omogućila da se riješi krivnje koja ga je godinama mučila.

"Ispričao sam se ocu u maloj kapelici u Francuskoj nakon što je preminuo. Otišao sam tamo kada nije bilo nikoga i zapalio sam svijeću. Kleknuo sam na koljena i samo sam rekao 'Gledaj, žao mi je što nisam bio tu za tebe. Puno si prošao, molim te, oprosti mi.' Imao sam kompliciran odnos s Bobom. Siguran sam da je sa mnom bilo teško nositi se i osjećam se kao da nisam bio uz njega na način na koji sam trebao biti", otkrio je.

Njihov se odnos dodatno zakomplicirao kada je 2000. godine pjevač otkrio da ima polubrata, a da njegova majka nije bila svjesna suprugove nevjere.

"Pitao sam ga voli li moju majku i on je rekao 'Da', a ja sam rekao, 'Kako se ovo moglo dogoditi?' Rekao je 'Može' i da pokušava to ispraviti, pokušava učiniti pravu stvar. Nije se ispričavao, samo je rekao da su to činjenice", ispričao je tada Bono.

