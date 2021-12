Bode i Morgan Miller dobili su kćer čije ime zasad nisu otkrili i to nakon što se 2018. godine njihova djevojčica Emeline utopila u bazenu.

Jedan od najuspješnijih skijaša, danas umirovljeni, Bode Miller i njegova supruga Morgan Miller dobili su kćer, a lijepu su vijest sada potvrdili putem društvenih mreža.

Morgan i Bode tu su vijest ekskluzivno potvrdili i za magazin People te otkrili kako je djevojčica na svijet stigla 26. studenog u njihovu domu u Orange Countyju u Kaliforniji i da još uvijek nisu odlučili koje će joj ime dati.

"Ona je savršena i njezin dolazak ovaj svijet bio je savršen način da zatvorimo ovo poglavlje širenja naše obitelji. Naša srca su prepuna. Bode mi je dan nakon što se rodila rekao da misli da je najsretniji nego ikada prije u životu”, izjavila je novopečena mama.

34-godišnja Morgan 44-godišnji Bode roditelji su i 2-godišnjih blizanaca Ashera i Aksela, 3-godišnjeg Eastona i 6-godišnjeg Nasha, a prije tri godine izgubili su kćer Emeline koja se utopila s 19 mjeseci. Bode iz dvije prethodne veza ima i 8-godišnjeg sina Natea i 13-godišnju kćer Dace.

Vijest da čekaju prinovu objavili su u svibnju ove godine.

"Napokon smo u posljednjoj trudnoći. Na cilju smo. Nakon što smo izgubili Emmy, oboje smo se osjećali kao da više ni ne želimo pokušati dobiti djevojčicu. Mislili samo da nema djeteta koji bi ju zamijenio. Sva naša djeca su toliko jedinstvena da je to uvijek iznenađenje i nakon što smo dobili blizance mislili smo da je to to", izjavio je Bode za People.

"Još uvijek je jako blizu nas. Cijelo nam vrijeme šalje znakove, uči nas da dijelimo uspomene kroz ljubav koja nikad ne nestaje" zaključila je Morgan.

