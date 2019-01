Ono što je Luka Stepančić danas, to je nekada bio Blaženko Lacković.

Ovih dana svijet trese rukometna groznica.

Prije nekoliko dana započelo je Svjetsko rukometno prvenstvo, a naši Kauboji odlično su ga otvortili sinoćnjom pobjedom nad Islandom.

I dok je muški dio publike pratio pogotke i tehnike igrača, ženski dio bacio je oko na igrače. U redovima hrvatskog tima doista ne manjka zgodnih primjeraka, a prema našoj anketi koju ste počeli ispunjavati još jučer, najomiljeniji je svakako markantni Puljanin Luka Stepančić.

Crnokosog i više od 2 metra visokog Luku slijede Domagoj Duvnjak, Zlatko Horvat i Manuel Štrlek, pa se čini kako je starija generacija Kauboja i dalje najpopularnija.

A iz nje se još sigurno sjećate danas 38-godišnjeg Blaženka Lackovića za kojeg će se mnoge dame složiti da je i dalje jedan od najzgodnijih domaćih rukometaša i sportaša općenito.

Drugim riječima, ono što je Luka Stepančić danas, to je nekada bio Blaž Lacković. Za 197 centimetara visokim i markantnim Lackovićem uzdisale su žene diljem Hrvatske, no on je čitavo to vrijeme imao oči samo na jednoj posebnoj dami za koju nikada nije skrivao da je žena njegovog života i ona o kojoj je sanjao.

Radi se o Nikolini Lacković, rođenoj Tikvić, koju je oženio davne 2007. godine nakon 3 godine veze i romantične prosidbe ispod Eiffelovog tornja. Veliko svadbeno slavlje tada 24-godišnja diplomirana ekonomistica i 27-godišnji Blaženko organizirali su u Zagrebu. Sudbonosno "da" izrekli su u crkvi Majke Marije u zagrebačkoj Trnovčici, a potom su s uzvanicima slavili svoju ljubav u hotelu Westin.

Domaći par danas ima dvoje djece, a slove za jedan od najstabilnijih i najljepših.