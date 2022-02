Blake Lively i njezina sestra Robyn Lively zajedno su se pojavile na Tjednu mode u New Yorku.

Holivudska glumica Blake Lively i njezina sestra Robyn Lively zajedno se rijetko pojavljuju u javnosti, no sada su odlučile zajedno izaći i to na modnu reviju Michaela Korsa koja je održana u sklopu Tjedna mode u New Yorku.

34-godišnja glumica i njezina 50-godišnja sestra privlačile su pažnju svojom pojavom, a dobro raspoložene pozirale su pred objektivima. Blake ponosno pokazala definirane trbušnjake i bujni dekolte noseći minijaturni topić, koji je nosila uz odgovarajući sako i midi suknju. Robyn je pak zablistala u uskoj bijeloj majici i odgovarajućoj suknji s prorezima s prednje strane.

Blake je nedavno zablistala i na premijeri novog mjzukla u New Yorku, a za tu je prigodu odabrala naizgled decentni kombinezon, no sprijeda je bilo jasno da se radi o vrlo izazovnoj kombinaciji. Blake je imala dekolte do pupka, a bilo je jasno i da ispod toga nema grudnjak. Svoju vitku figuru ponosno je pokazala, a s velikim osmijehom na licu zaista je zračila, a s njom je bio i suprug Ryan Reynolds.

Blake i Ryan u braku su od 2012. godine, a sprijateljili su se na setu filma "The Green Lantern" 2011. godine, u kojem su glumili i da su zaljubljeni.

"Bili smo prijatelji dugo vremena, za što mislim da je najbolji način kako završiti s nekim u vezi", otkrio je Ryan jednom prilikom.

U prosincu 2014. godine rodila im se kći James, u rujnu 2016. godine Inez, a tri godine kasnije i treća kći Betty, čije je ime otkrila pjevačica Taylor Swift na svojem albumu "Folklore".

