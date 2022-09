Blake Lively podijelila je seriju fotografija na kojima se vidi novi trudnički trbuščić, trebala bi roditi do kraja ove godine.

Blake Lively podijelila je seriju fotografija na kojima se vidi novi trudnički trbuščić. U kupaćem kostimu i ogrtaču, Blake je pozirala sama ili s dragim ljudima te pokazala već poveći trudnički trbuh.

U opisu fotografije Blake je bila pomalo ljuta i otkrila je kako joj ispred kuće stoji 11 paparazza koji se nadaju da će je fotografirati trudnu. Iz tog razloga sama je podijelila fotografije, a osvrnula se i na medije koji dijele fotografije maloljetne djece.

''Evo fotografija na kojima sam trudna u stvarnom životu tako da će me 11 muškaraca koji čekaju ispred moje kuće da me fotografiraju mogu ostaviti na miru. Izluđujete mene i moju djecu. Hvala svima ostalima za svu ljubav i poštovanje i što nastavljate ne pratiti račune i portale koji dijele fotografije djece. Imate svu moć protiv njih. I hvala medijima koji imaju “Politiku bez djece”. Svi vi činite razliku'', napisala je ljuto Blake.

Sudeći po fotografijama, beba bi mogla stići do kraja ove godine, a Blake je trudnoću uspješno skrivala sve do prije nekoliko dana kad je sve iznenadila pojavom na crvenom tepihu samita Forbes Women's u New Yorku.

U šljokičastoj haljini nazirao se već poveći trudnički trbuščić, a svi okupljeni bili su ugodno iznenađeni dok su čestitke sretnom paru odmah počele pristizati.

Blake već ima troje djece s glumcem Ryanom Reynoldsom. U prosincu 2014. godine rodila im se kćer James, u rujnu 2016. godine Inez, a tri godine kasnije i treća kćer Betty, čije je ime otkrila pjevačica Taylor Swift na svojem albumu "Folklore".

Blake se rijetko pojavljuje u javnosti, a iako svoju vezu ne izlažu previše, ona i Ryan mnogima su omiljeni celebrity par zbog svoje spontanosti.

S redovitom dozom sarkazma supružnici se međusobno šale i komentiraju, a ova ljubav traje već 11 godina.

Upoznali su se i sprijateljili na setu filma "The Green Lantern" 2011. godine, u kojem su glumili i da su zaljubljeni.

U to vrijeme oboje su se viđali s drugim ljudima. Blake je hodala s glumcem Pennom Badgleyjem, dok je Ryan bio u braku s glumicom Scarlett Johansson.

Duo je i nakon snimanja ostao u prijateljskim odnosima, a godinu dana kasnije Blake je prekinula vezu, a Ryan finalizirao razvod.

"Bili smo prijatelji dugo vremena, za što mislim da je najbolji način kako završiti s nekim u vezi", otkrio je Ryan jednom prilikom.

