Radi se o holivudskom paru Blake Lively i Ryanu Reynoldsu koji su se prvi put sreli 2010. godine.

Njihova ljubavna priča je gotovo filmska.

Radi se o holivudskom paru Blake Lively i Ryanu Reynoldsu koji su se prvi put sreli 2010. godine na setu filma "Green Lantern", no u to vrijeme oboje su se viđali s drugim ljudima.

Blake je hodala s glumcem Pennom Badgleyjem, dok je Ryan bio u braku s glumicom Scarlett Johansson.

Duo je i nakon snimanja ostao u prijateljskim odnosima, a godinu dana kasnije, Blake je prekinula vezu, a Ryan finalizirao razvod. Nakon nekoliko mjeseci izašli su na dupli spoj.

"Tada smo bili prijatelji i bilo je jako smiješno da smo se našli na spoju - ona s drugim muškarcem, ja s drugom ženom. Između nas su frcale iskre unatoč okolnostima i bio je to jedan jako čudan spoj", otkrio je markantni glumac, a samo godinu dana kasnije par se vjenčao.

Danas imaju dvije kćeri, za njih se sve ove godine nije vezao niti jedan jedini skandal. Javnost ih često naziva savršenim parom, no oboje skrivaju intimu koliko god je to moguće. Tako se par ne pojavljuje često zajedno na službenim događanjima, no kad god se pojave, izazovu pravu histeriju.

Jednako je tako bilo prošlog četvrtka u New Yorku gdje su prisustvovali privatnom prikazivanju filma "Mary Poppins Returns at Feinstein's/54". I dok je Ryan blistao u elegantnom, plavom odijelu, ponovno su sve oči bile na njegovoj supruzi koja opravdano nosi i laskavu titulu holivudske modne ikone.

Glumica je u zanimljivoj blejzer haljini i štiklama istaknule vitke noge po kojima je itekako poznata, pa ne čudi da se 11 godina stariji Ryan čitavu večer nije odvajao od zgodne supruge.