PJ Proby, pravim imenom James Marcus Smith, bio je pop zvijezda 60-ih godina prošloga stoljeća.

Ovo je bio svakako jedan od najbizarnijih intervjua u povijesti showbusinessa.

PJ Proby, pravim imenom James Marcus Smith, bio je pop zvijezda 60-ih godina prošloga stoljeća, a u nedavnom bizarnom intervjuu priznao je kako ga privlače samo djevojčice od najviše 12 godina.

James danas ima 80 godina te živi u engleskom Worcestershireu, a intervju je dao Daily Mirroru uoči oproštajne turneje po Velikoj Britaniji. "Ne planiram se više ženiti, jer ne smijem biti s curama od 12, 13 i 14 godina", započeo je te opravdano izazvao zgražanje javnosti.

To je i razlog zašto posljednje 22 godine nije imao vezu, ali i zašto ne koristi online servise za upoznavanje ljudi. "

Sviđaju mi se mlade cure koje tako lijepo izgledaju, ali i to nosi svoj teret. Posljednja žena u mom životu bila je maloljetna, a nju sam upoznao 1997. godine. Mislim da je to bilo to, jer su takve veze ilegalne", nastavio je u intervjuu.

Nekoliko je puta naglasio i kako nikada nije "izlazio" s mladim djevojkama, već kako ih je umjesto toga ženio. Za Marianne Adams se oženio kad je imala 16 godina, za Judy Howard kad je imala 17, a za Dulcie Taylor kad je imala 21 godinu. Ipak, niti jedan brak nije potrajao dulje od 3 godine.

"Odrastao sam u Teksasu gdje se većina djevojka uda do 12. godine", pokušao je opravdati svoje sklonosti glazbenik. Ipak, neko je vrijeme bio u vezi s 45-godišnjom povjesničarkom i voditeljicom Lucy Worsley, no istaknuo je da je to bilo zato što je izgledala puno mlađe.

90-ih godina pio je i do pet boca viskija na dan, a pretrpio je i srčani udar zbog kojeg je ponovno morao učiti hodati i govoriti. Intervju je zaključio tvrdnjom da sumnja da će još dugo živjeti te kako je sretan što je poživio i ovoliko.