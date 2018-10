Kris Humphries i Kim Kardashian u braku su izdržali 72 dana, a razvod nije bio nimalo lijep.

Za košarkaša je cijeli svijet saznao nakon što se u njega zaljubila slavna Kim Kardashian.

Najpoznatija starleta na svijetu danas je u sretnom braku s reperom Kanyeom Westom s kojim ima troje djece, no on joj je bio treća sreća i to doslovno. Naime, Kim je prije njega dva puta bila u braku, no oba su neslavno propala.

Kim Kardashian Kanye West (Foto: Profimedia)

Prvi put se udala 2000. godine sa samo 19 godina za glazbenog producenta Damona Thomasa, no već 2003. godine dotični je zatražio razvod. Kim je kasnije otkrila kako je u braku bila fizički i emocionalno zlostavljana.



Nedugo nakon toga počela je hodati s pjevačem Ray J-jem s kojim je snimila porno uradak koji ju je vinuo u zvjezdanu orbitu, no ni ta veza nije potrajala. Uslijedilo je još nekoliko veza i avantura, sve do listopada 2010. godine, kada je upoznala NBA košarkaša Krisa Humphriesa s kojim se i vjenčala u kolovozu 2011. godine na glamuroznom vjenčanju.

Kris Humphries i Kim Kardashian (Foto: DCRF/Press Association/PIXSELL)

Međutim, 72 dana kasnije, Kim je predala papire za razvod, a u jednom kasnijem intervjuu priznala je kako je znala da je njen brak gotov još na medenom mjesecu. I jedan izvor blizak paru još tada je otkrio kako je košarkaš prisilio svoju suprugu da odu na medeni mjesec, iako je ona samo htjela preseliti u New York zbog snimanja novih epizoda svog showa "Kourtney & Kim Take New York".

Kim i Kris službeno su se rastali u lipnju 2013. godine nakon nekoliko sudskih bitaka i javnog blaćenja s obje strane te samo tjedan dana prije nego je Kim rodila svoje prvo dijete, malenu North West.

Kris Humphries (Foto: Getty Images)

Iako Kim nije bila žena njegovog života, čini se kako je svakako njegov tip, jer košarkaš već neko vrijeme ljubi crnku koja fizički nalikuje upravo njoj. O njoj se ne zna gotovo ništa, no medijima je bilo dovoljno da sliči na slavnu starletu kojoj posao iz godine u godinu samo cvjeta. Par je nedavno viđen nakon romantičnog ručka, a košarkaš nije skidao osmijeh s lica.

Kris Humphries (Foto: Profimedia)

S druge strane, Kris trenutno nema potpisan ugovor s niti jednim klubom, a više nije niti približno zanimljiv javnosti kao što je bio dok je bio s Kim.