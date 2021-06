Ryan Dorsey je podijelio preslatku fotografiju sa sinom Joseyjem kojeg je dobio s Nayom Riverom. Glumica je zadnjim atomima snage spasila sinčića u jezeru Piru prije nego se utopila 8. srpnja prošle godine.

Ryan Dorsey (37), bivši muž tragično preminule zvijezde serije "Glee" Naye Rivere podijelio je važan trenutak u životu njihova sina Joseyja (5) na Instagramu i raznježio mnoge.

Naime, glumac je otkrio da je njegov sin završio dio predškolskog obrazovanja pokraj slike na kojoj je maleni obučen crnu halju i ima kapicu kakvu nose kod nas studenti kad diplomiraju.

"Najslađi", "Tvoja mama je jako ponosna na tebe", "Ryan, nevjerojatno se nosiš sa svime", "Baš nalikuje na mamu", "Ovo je tako lijepo", "Dragocjeni trenuci", "Ovo me tako usrećilo", komentirali su Ryanovi pratitelji.

Nekima su zbog tog prizora i potekle suze jer su se prisjetili pokojne Naye, Joseyjeve majke na koju on dosta nalikuje.

Ryan je prošlog mjeseca za Majčin dan posvetio objavu Riveri koja je također dirnula brojne njegove pratitelje. "Ne možemo reći riječ sretni, no reći ćemo ti hvala jer si bila majka i dala mi ovog slatkog, nevjerojatnog dječaka", napisao je Dorsey uz zajedničku fotografiju glumice i sinčića.

Inače, bliži se prva godišnjica Nayine smrti koja je imala samo 33 godine. Ona je nestala 8. srpnja prošle godine u kalifornijskom jezeru Piru dok je bila na izletu sa svojim tada četverogodišnjim sinom Joseyjem.

Mališana su pronašli na brodu kako spava te je na sebi imao spasilački prsluk, no njegovoj majci nije bilo ni traga. Našli su je nakon pet dana potrage.

"Zacijelo je prikupila dovoljno energije da vrati svog sina na brod, no ne dovoljno da spasi samu sebe", rekao je šerif Okruga Ventura Bill Ayub. Naya i njezin sin skočili su s broda i otišli plivati. Dječak je rekao istražiteljima da mu je majka pomogla da se vrati natrag na brod, a kada se okrenuo, vidio je da je ona nestala u vodi.

Naya je sina dobila s bivšim suprugom, glumcem Ryanom s kojim je bila u braku od 2014. do 2018. Nakon Riverine smrti svijet su obišle vijesti kako se njezina sestra Nickayla uselila s Ryanom. On je komentirao kako ga je to molio njegov sin te je rekao da se neće obazirati na zlobne komentare. Glumac je zahvalio Nickayli što je život i manekensku karijeru stopirala kako bi mu pomogla s odgojem sina nakon tragične Nayine smrti.

Naya je prije vjenčanja s glumcem hodala s Big Seanom nekoliko mjeseci do travnja 2014., kada je ispričala da je za njihov prekid saznala kada i ostatak svijeta. On je sve objavio na internetu, a s njom navodno prije toga ni o čemu nije razgovarao. Nakon Dorseyja bila je u vezi s umirovljenim nogometašem Jermaineom Jonesom, i to od siječnja 2020. do svoje smrti.

Inače, Nayin Instagram profil na kojem ju prati tri milijuna ljudi i dalje je otvoren, a puno obožavatelja i dalje komentira njezine fotografije i pišu da im nedostaje i ne mogu vjerovati da je nema.