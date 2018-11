Kim Kardashian i Ray J zajedno su proveli 2 godine, a vezu im je obilježila snimka seksa.

Kim Kardashian proslavila je brojne muškarce.

A prvi u nizu bio je glazbenik Ray J s kojim je bila u vezi od 2004. do 2006. godine. Starleta je pjevača upoznala nakon razvoda od producenta Damona Thomasa s kojim je u braku izdržala 4 godine, a kod predavanja papira za razvod otkrila je kako ju je dotični godinama psihički i fizički zlostavljao.

U to vrijeme, Kim je radila kao stilistica Rayjeve sestre, poznate pjevačice i glumice Brandy. Vezu im je obilježila snimka seksa za koju se godinama šuška kako je lansirana od strane Kardashian obitelji, točnije njezine poduzetne mame Kris Jenner. Kim je bila prva članica koja ju je proslavila, a sve ostale sestre slavu mogu zahvaliti upravo Kim i Kris.

Par se ubrzo nakon snimke rastao, a glazbenik nije nimalo štedio bivšu djevojku u intervjuima. Također, 2013. godine posvetio joj je pjesmu "I Hit It First" kojom je navukao bijes ne samo obitelji Kardashian, već i javnosti koja mu je poručila da je vrijeme da prestane zarađivati na račun njezinog imena. U njoj nije odustajao od tvrdnji kako ju je on proslavio, no pjesma je brzo zaboravljena.

U međuvremenu se glazbenik vjenčao s djevojkom Princess Love i dobio kćerkicu Melody, no i dalje ne prestaje pričati o Kim. Tako je britanskom The Sunu otkrio neke sočne detalje o tome kakva je starleta bila u krevetu. Tvrdi da je tako jednom potrošila gotovo pola milijuna kuna samo na seksi donje rublje te da ima veliki Louis Vuitton kovčeg pun igračaka za seks. Zatim je otišao korak dalje.

Tako je ispričao i kako je starleta tijekom seksa znala uzeti stanku da nešto pojede ili da porazgovara s majkom na telefon, a čitavo je vrijeme pazila i kako joj izgleda šminka. "Kim i ja smo se dobro zabavljali. Imali smo maratonske seks susrete. No njoj se nije sviđalo znojiti se i stala bi usred seksa da popravi šminku kad bi se to dogodilo. Voljela je izgledati dobro tijekom seksa i biti pod pravim svjetlom."

Ponovno se osvrnuo i na supruga svoje bivše, repera Kanyea Westa te mu još jednom poručio kako je on bio prvi s njom. Kim je poručila javnosti kako Ray besramno laže, dok se reper nije oglasio, no sumnjamo da će mu ostati dužan. Na intervju nije reagirala niti njegova supruga, iako vjerujemo kako joj nije drago što i dalje priča o bivšoj.

Na kraju je poručio kako ne žali ni za čim u vezi s 38-godišnjom starletom.