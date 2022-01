Jason Alexander javnosti je najpoznatiji po kratkom braku s Britney Spears, a policija ga je ovoga tjedna uhitila zbog uhođenja.

Bivšeg supruga pop-princeze Britney Spears, Jasona Alexandera, policija je uhitila početkom ovoga tjedna zbog uhođenja nakon što je prekršio zabranu prilaska jednoj osobi. 40-godišnji Jason jedan je dan proveo u pritvoru te je pušten uz jamčevinu od 300.000 dolara, no policija nije otkrila tko ga je optužio za uhođenje.

Pred sud će morati izaći 17. veljače ove godine, a do onda će biti na slobodi. Bivši suprug Britney Spears inače ima problema sa zakonom, a samo prošle godine su ga dvaput uhitili. U siječnju prošle godine uhitili su ga zbog vožnje pod utjecajem opijata, a u kolovozu je iza rešetaka nakratko završio zbog neovlaštenog ulaska na privatni posjed.

Podsjetimo, Jason Alexander je javnosti najpoznatiji zbog braka s Britney Spears, koja mu je bila srednjoškolska ljubav. Na Novu godinu 2004. godine Britney je poslala privatni zrakoplov po njega da ga dovede u Las Vegas kako bi se vjenčali, no to mu, naravno, nije rekla. "To nije bio samo poziv na seks, ali mislio sam da je poziv da se odlično zabavimo kao stari prijatelji", rekao je u jednom kasnijem intervjuu Jason, koji je sa zvijezdom odrastao u Kentwoodu.

U braku su proveli samo 55 sati, a ona se iste godine udala za Kevina Federlinea, s kojima ima dvojicu sinova, no brak je potrajao do 2007. godine te otad više nije stala pred oltar.

