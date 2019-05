Scarlett Johansson iza sebe ima dva propala braka i brojne ljubavne avanture.

34-godišnja američka glumica upravo se zaručila za dečka Colina Josta nakon dvije godine veze.

Radi se o Scarlett Johansson, koja je, čini se, spremna za treći brak. Podsjetimo, Scarlett je prethodno od 2008. do 2011. godine bila u braku s kolegom Ryanom Reynoldsom te francuskim novinarom Romainom Dauriacom od 2014. do 2017. godine, a s njim ima i kćerkicu Rose Dorothy.

No jedna od najljepših holivudskih glumica, poznata i po zanosnim oblinama, u prošlosti je osvojila brojne slavne muškarce, kao npr. glazbenika Justina Timberlakea 2006. godine kada ga je upoznala na setu njegova spota za pjesmu "What goes around comes around", u kojemu je bila glavna zvijezda.

U spotu je glumila njegovu zanosnu, ali lažljivu djevojku koja ga na kraju prevari s prijateljem, no to nije bio razlog prekida s Justinom u stvarnom životu. Navodno je Justin bio taj koji je prekinuo kratku romansu kada je upoznao sadašnju suprugu Jessicu Biel, no čini se kako zanosna plavuša nije predugo patila jer je iste godine upoznala Ryana Reynoldsa, koji slovi za jednog od najpoželjnijih holivudskih frajera.

Također, Scarlett se uvijek srdačno pozdravi s Justinom i Jessicom kad ih sretne na službenim događanjima, u što se možete uvjeriti u našoj galeriji.

Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s još jednim ljepotanom, glumcem Joshom Hartnettom, koji je sam priznao kako su im presudili prenatrpani rasporedi. Bile su tu još i kratke avanture sa Seanom Pennom 2011. godine, Patrickom Wilsonom, bejzbolašem Derekom Jeterom i glumcem Benicijom Del Torom 2004. godine, no ništa od toga nije potrajalo, kao ni avantura s Judeom Laweom godinu dana prije.

Ipak, glumica je imala još jednu vezu koja je potrajala dvije godine, i to s glazbenikom Jackom Antonoffom, kojeg je upoznala u školi. Jack je kasnije bio poznat i po vezi s glumicom i komičarkom Lenom Dunham, koja je potrajala od 2012. do 2017. godine, no nije lijepo završila. Neko ga se vrijeme povezivalo i s Lanom Del Rey, no čini se kako je duo samo glazbeno surađivao.

Vezu s budućim suprugom Scarlett je potvrdila tri mjeseca nakon službenog razvoda od Dauriaca, u prosincu 2017. godine, a Colin je urednik humorističnog djela emisije "Saturday Night Live".