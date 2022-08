Bivša supruga Danijela Popovića, Sanja Bjedov Popović, u showu "Ženim sina?" pomaže njihovu sinu Sebastianu pronaći ljubav, a zbog atraktivnog izgleda privukla je veliku pažnju gledatelja.

Glazbenik i sin popularnog pjevača Danijela Popovića, Sebastian Popović, jedan je od natjecatelja treće sezone showa Nove TV "Ženim sina?".

Ljubav mu pred kamerama pomaže pronaći njegova majka, bivša manekenka Sanja Bjedov Popović, koja je gledateljima odmah zapela za oko.

Iza Sanje je uspješna manekenska karijera i nešto starije generacije dobro pamte njezino lice iz nekad popularnih reklama, a kasnije je postala agentica i vlasnica jedne od prvih modnih agencija u Hrvatskoj.

I dalje itekako vodi računa o svojem izgledu i uvijek je tip-top skockana, a imali smo priliku vidjeti i kako na nju reagiraju djevojke koje se bore za srce njezina sina i koje se nisu libile udijeliti joj komplimente na račun izgleda.

"Nisam znala da ću imati priliku pričati s Lepom Brenom", pohvalila ju je kandidatkinja Smiljka, no čini se da ta usporedba nije bila dovoljna jer je mami Sanji zasmetala Smiljkina pričljivost, a već točno zna i kakvu ženu želi za svojeg sina.

"Tražimo neodoljivu, milu, dragu, zgodnu, prekrasnu… ustvari tražimo savršenu", kazala je Sanja.

Sanja i Danijel bili su u braku od 1986. do 1996. godine, a osim sina Sebastiana, imaju i kći Kim. Pjevač ima još dvoje djece, sina Dominika kojeg je dobio sa spisateljicom i glumicom Sandrom Petrž i zbog kojega je išao na test očinstva, te kćer Anamariju koju je dugo skrivao od javnosti.

"Ja imam još jedno dijete. Ona je plod jedne strasne i bjeskovite ljubavi. To je moja ljubav Maja iz Makedonije. Tu nisam provjeravao nikakav DNK jer sam znao da je to moje dijete. Ona je uvijek bila korektna prema meni i ja prema njoj. Imamo svoj dogovor. Ne čujemo se. Ona je udana. Znam da djevojčica svira", otkrio je 2017. godine za IN Magazin.

Danijel je 2006. oženio Aleksandru, koja je u dobrim odnosima s njegovom bivšom suprugom Sanjom.

