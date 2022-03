Will Smith Oscari - 3

Sheree Zampino oglasila se na Instagramu gdje je objavila fotografiju na kojoj pozira sa svojim bivšim suprugom Willom Smithom, no o incidentu o kojem priča čitav svijet nije se izjasnila.

Bivša supruga Willa Smitha, Sheree Zampino na Instagramu se pohvalila fotografijom na kojoj pozira s glumcem, koji je u nedjelju navečer šokirao sve kada je udario šamar komičaru Chrisu Rocku na pozornici Oscara.

54-godišnja Zampino čestitala je bivšem suprugu na Oscaru kojeg je dobio za najbolju mušku ulogu u filmu "Kind Richard", a za njega je imala samo riječi hvale. "Odlična večer! Čestitam ponovno - kada jedan slavi, svi slavimo", napisala je u opisu fotografije na kojoj nasmiješeno pozira sa Smithom te je u hashtagu objasnila da je obitelj na prvom mjestu.

Ni Smith nije suzdržao oduševljenje te je bivšu ženu zagrlio. Zampino je na Instagramu još ranije otkrila kako je imala vrlo gust raspored na Oscarima, a dodjelu je pratila sa Smithovom djecom i ostatkom obitelji. Na incident o kojem još uvijek bruji čitav svijet nije se osvrnula.

Njezinim pratiteljima to ipak nije promaknulo. "Istina, sjetimo se pravog razloga zbog kojih je bio na Oscarima", "Je li zaista bila odlična večer?", "Oni su trebali ostati zajedno, Will sada ne bi bio u centru drame", "Ona ga zaista voli", samo su neki od komentara koje je dobila.

Sheree Zampino i Will Smith su bili u braku od 1992. do 1995. godine te su zajedno dobili Treya Smitha (29). Nakon rastave Will se zaljubio u Jadu Pinkett koju je oženio 1997. godine. Svi su u dobrim odnosima, a često ističu kako su velika obitelj.

Podsjetimo, Chris Rock je na dodjeli Oscara dobio pljusku od Willa Smitha nakon što se našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Nakon što je komičar njegovu suprugu, koja se bori s alopecijom, usporedio s G.I. Jane, glumac se popeo na pozornicu i opalio mu šamar, a kad se vratio na mjesto, ljutito mu je dobacio: "Nemoj spominjati ime moje žene".

Poznato je da Chris Rock ne namjerava podići prijavu protiv Smitha. Will se ispričao Akademiji u svome govoru kasnije iste večeri kada je primio zlatni kipić.

Preslatki princeza Charlotte i princ George pridružili su se baki Elizabeti u teškim trenucima, ona nije uspjela zadržati suze +16

Kamere su je ulovile baš u nezgodnom trenutku kad je izvirilo više nego što je trebalo, zbog toga je naglo prekinut i program! +10