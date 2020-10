Glazbenik Phil Collins i njegova bivša supruga Orianne Cevey vode bitku na sudu zbog rastave braka, a na vidjelo izlaze detalji o njezinim ljubavnicima.

Glazbenik Phil Collins posljednjih godina muku muči sa svojom bivšom suprugom Orianne Cevey, koja ga je nebrojeno puta prevarila, a razvodom je profitirala toliko da ne mora brinuti o svojoj financijskoj budućnosti. Orianne je naime zbog razvoda dobila čak 46 milijuna dolara, a posljednjih dana u javnost izlaze detalji o tome što se zaista zbivalo izmeu bivših supružnika.

Orianne je navodno imala 14-mjesečnu aferu sa striperom Prestonom Thompsonom (29) te ga je čak i upoznala jednom prilikom s Collinsom, nekoliko trenutaka prije nego što se on popeo na pozornicu. Thompson sada tvrdi da ga je Cevey Collinsu predstavila kao prijatelja kada su zajedno bili na njegovom koncertu u Las Vegasu prije točno godinu dana.

"Upoznala me s Philom i rukovali smo se, no meni je sve to bilo neugodno. Imao sam osjećaj da on zna sve", ispričao je medijima Preston. Dodao je kako mu je Orianne rekla u tom trenutku da nije htjela raditi probleme jer Phil mora odraditi koncert, no tvrdila je kako je on sve znao.

Ubrzo nakon što je upoznala Collinsa sa svojim ljubavnikom, Cevey je Thompsona pozvala da živi s njom u vili u Miamiju, u kojoj je ona ranije živjela sa suprugom. Thompson je ispričao i kako ga je Cevey obasipala skupim poklonima, a kupila mu je i vilu u Las Vegasu za 1,3 milijuna funti i tamo često odlazila. Par se upoznao preko agencije putem koje je Orianne i angažirala mlađahnog stripera.

Orianne se u međuvremenu i udala za svog drugog ljubavnika gitarista Thomasa Batesa (31). Collins nije znao ni da se ona viđa s drugim muškarcem sve dok nije saznao za njezin brak. Govorila mu je da ide svako malo u Las Vegas jer ima poslovne sastanke u vezi njezinog biznisa s nakitom.

Cevey i Collins u braku su bili od 1994. do 2008. godine kada su se razišli, no ponovno su obnovili svoju romansu 2016. godine, kada su zaključili da je razvod bio velika greška. Iako se činilo da je sve među njima u redu, Orianne je supruga konstantno varala. Trenutačno su na sudu te 69-godišnji Phil pokušava iseliti Orianne iz vile u Miamiju, no ona odbija otići. Tužio ju je, a pred bivšim parom sada je dugotrajna sudska bitka.