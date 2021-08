Jennifer Garner je ovih dana jako sretna baš kao i njezin bivši suprug Ben Affleck koji uživa u plovidbi luksuznom jahtom s djevojkom.

Jennifer Garner (49) jedna je od omiljenih holivudskih glumica otkad je 2001. stekla slavu kao glavna junakinja serije "Alias", a nakon toga je osvojila simpatije gledatelja u komediji "Od klinke do komada".

Garner su fotografi snimili dok je odrađivala obveze u četvrti Brentwood u Los Angelesu. Bila je u ležernom izdanju i nosila je traperice, majicu i tenisice te nije skidala veliki osmijeh s lica.

Čini se da je Jennifer sretna baš kao i njezin bivši muž Ben Affleck (48) koji je prije nekoliko mjeseci obnovio vezu s nekadašnjom zaručnicom Jennifer Lopez (52). Glumac i pjevačica trenutno uživaju u plovidbi luksuznom jahtom po Europi.

Inače, Garner je upoznala Afflecka 2000. na snimanju filma "Pearl Harbor" i tada je bila u braku sa Scottom Foleyjem. Dvije godine kasnije su se ponovno družili na setu "Daredevila", no ona je i dalje bila udana dok je Ben ljubio Lopez i nekoliko mjeseci kasnije ju je zaprosio.

Jednom je glumac rekao da su se zaljubili baš na tom snimanju, ali nijedno od njih ni tada nije ništa poduzelo. Koju godinu kasnije Jennifer se razvela od Foleyja, a Affleck je raskinuo zaruke s Lopez.

U jesen 2004. Garner je s Benom prvi put viđena u javnosti na bejzbolskoj utakmici i tako su potvrdili vezu. Glumac je zaprosio Jennifer 17. travnja 2005. na njezin 33. rođendan i vjenčali su se dva mjeseca kasnije na intimnoj ceremoniji.

Iste godine su dobili kćer Violet, a 2009. Seraphine Rose. U veljači 2012. Jennifer je rodila njihovog sina Samuela.

Činilo se da par ima skladan brak i Ben je često isticao koliko voli svoju suprugu te da mu je najvažnija osoba u životu. No onda je 2015. procurila informacija da je odveo dadilju svoje djece tada 28-godišnju Christine Ouzounian na dobrotvorni pokeraški turnir u Las Vegasu.

Više izvora je tvrdilo da su u vezi, a u isto vrijeme je glumčev predstavnik za odnose s javnošću isticao da je to laž. Nekoliko dana kasnije Jennifer i Ben su objavili priopćenje da se razvode, ali nisu otkrili razloge.

Godinu dana kasnije Garner je u intervjuu otkrila da su ona i Affleck mjesecima živjeli razdvojeni u trenutku kada se saznalo za njega i dadilju pa je objasnila da to nije utjecalo na njihov odnos. Naglasila je da je on jednostavno donio lošu odluku i da će uvijek ostati ljubav njegova života, no da je jako kompliciran muškarac.

Američki mediji su pisali 2017. da je par odustao od razvoda i da je Ben potražio pomoć za svoju ovisnost o alkoholu te otišao na odvikavanje. No kasnije je ipak pokrenuta brakorazvodna parnica koja je konačno okončana u listopadu 2018.

U veljači prošle godine Affleck je priznao da zbog rastave od Garner najviše žali u životu. Poznato je koliko mu je ona bila velika potpora tijekom braka kod njegove ovisnosti o alkoholu, ali i kad su pokrenuli razvod. I dan danas Jennifer je često podrška bivšem mužu i u odličnim su odnosima te imaju zajednička druženja s njihovo troje djece, a mnogi ističu kako je glumica dobra osoba koja nije sklona zamjeranju.