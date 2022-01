Charlotte Briggs je za britansku kraljevsku obitelj počela raditi 1996. godine, a ispričala je neugodna iskustva koja je doživjela s princom Andrewom.

Bivša sobarica princa Andrewa, Charlotte Briggs (47) prisjetila se vremena dok je radila za kraljevsku obitelj, a ispričala je sve grozote koje je doživjela od posrnulog princa.

Za kraljevsku obielj je počela raditi u siječnju 1996. godine, a za The Sun je rekla kako je prihvatila posao koji onda nitko nije želio - raditi za razmaženog princa Andrewa. Charlotte kaže kako je Andrew često vikao na nju te je odmah shvatila koliko težak temperament ima. Ukoliko bi ostavila samo malo rastvorene zavjese u sobi u kojoj je on spavao imao bi epizode tijekom kojih bi vrištao na nju da ništa ne može napraviti dobro.

U svojim odajama je pažljivo čuvao 72 plišana medvjedića odjevena u odijela mornara, a spremio si je i vjenčanicu u kojoj se Sarah Ferguson udala za njega.

Zbog ružnog ponašanja često bi bježala od njega po Buckinghamskoj palači, a znala se skrivati iza teških zavjesa kako on ne bi vidio da je u sobi. Briggs ističe da je Andrew u to vrijeme imao 36 godina te se friško razveo od Sarah Ferguson.

"Taj se čovjek borio u ratu za Falklandsko otočke, ali nije se mogao ustati ni da zatvori zavjese u vlastitoj sobi. Sve je to bilo presmiješno, ali je i puno govorilo o njemu. On misli da je iznad svih", kaže Charlotte koju je Andrew nerijetko dovodio do suza jer je bio neugodan.

Princu Andrewu je kraljica Elizabeta inače nedavno zbog optužbi da je silovao maloljetnicu oduzela kraljevsku titulu u bilo kojem službenom svojstvu, počasne vojne titule i pokroviteljstva nad različitim britanskim udrugama. Njegov bezbrižni kraljevski život nepopravljivo je uništen i završen nakon što je odlučeno da se građanski postupak u vezi s optužbama za seksualno zlostavljanje može nastaviti. Riječ je o tužbi Virginie Giuffre koja tvrdi kako ju je bivši financijer i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein prodao princu, njegovu dobrom prijatelju.

