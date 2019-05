Jenna Jameson danas ima 45 godina i više se ne bavi snimanjem filmova za odrasle.

Ona je jedna od najpoznatijih pornoglumica svih vremena.

Riječ je o danas 45-godišnjoj Jenni Jameson, koja se tim poslom više ne bavi, već je sada poduzetnica, no u pornosvijetu bit će zapamćena kao jedna od "kraljica".

Plavokosa Jenna erotske uratke počela je snimati davne 1993. godine, a početke je imala kao model i striptizeta. Nakon prvog uratka bila je momentalno primijećena te se nastavila baviti time, a kako je sama priznala u jednom intervjuu, pornografijom se počela baviti kao osvetom za nevjeru svog tadašnjeg dečka Jacka.

Jenna je u svojoj knjizi iskreno pisala i o tome da je bila žrtva grupnog silovanja sa svega 16 godina, a to su učinila četvorica dečkiju u čiji je automobil ušla misleći kako će ju sigurno odvesti kući. Drugo silovanje prijavila je također sa 16 godina, a nasilnik je bio Jackov ujak, iako je on to demantirao.

Jack je bio tattoo-majstor koji joj je napravio prve tetovaže i dva spojena srca na stražnjici po kojima je bila poznata. Kasnije joj je njezin brat Tony na tetovažu dodao natpis "slamatelj srca". Od tih mlađih dana Jenna je već bila ovisnica o LSD-u, kokainu i metamfetaminu, a zbog turbulentne 4-godišnje veze i prekida s Jackom prestala je jesti, pa je u jednom trenutku imala samo 34 kilograma.

Onda se istovremeno počela liječiti, dalje tetovirati, povećavati pa smanjivati grudi, operirati čeljust, snimati filmove, po noći plesati te je malo-pomalo punila bankovni račun, ali je i dalje imala buran privatni život. Naime, 2004. godine Jenna se deklarirala kao biseksualka tvrdeći kako je mimo seta spavala sa 100 žena i 30 muškaraca, da bi se od 2008. godine deklarirala isključivo kao heteroseksualka. Tvrdila je i kako joj je najbolja veza bila ona s kolegicom Nikki Tyler, s kojom je i živjela na početku karijere te prije drugog braka.

U prvom braku s kolegom i vlasnikom pornokompanije Bradom Armstrongom izdržala je svega deset tjedana. Par je prekinuo 1997. godine, no do 2001. godine po ugovoru su radili zajedno te su se tek tada službeno rastali. Drugi suprug bio je vlasnik jednog pornostudija Jay Grdina, a braku su bili od 2003. do 2006. godine. Za to vrijeme on je bio jedini muškarac s kojim je snimala scene, a tijekom tog braka saznala je i da boluje od raka kože. Iako je on uklonjen operacijom, Jenna je ubrzo nakon što je saznala dijagnozu pobacila njihovo dijete te više nije mogla zatrudnjeti s njim, a sav taj stres doveo je do razvoda.

2006. godine na popularnom Myspaceu Jenna je upoznala bivšeg UFC borca Tita Ortiza, s kojim je 2009. godine dobila blizance, no par se rastao 2013. godine. Ipak, brzo je sreću našla u zagrljaju Izraelca Liora Bittona, s kojim je u travnju 2017. godine dobila kćerkicu Batel Lu te zbog njega prešla na židovstvo kako bi se mogli vjenčati.

Par je nedavno viđen na Havajima kako uživa u roditeljskim dužnostima, a malena obitelj tek se nedavno preselila na otok. Jenna je na plaži pokazala i kako je skinula poveći broj kilograma s kojima se borila tijekom treće trudnoće, no od njezine nekadašnje ljepote nije ostalo previše.

Buran život, nesretne ljubavi, zdravstveni problemi i plastične operacije itekako su učinile svoje na njezinu licu i tijelu, u što se možete uvjeriti u našoj galeriji.