View this post on Instagram

Prije 12 godina, 12!?!? Iskreno, kao da je bilo prije 3 max. 2007. I zblajhana Pamela sa tankim obrvama i ćevap tenom 🙈😂. Sve bi promijenila osim stomaka.🤣 Imam naglu želju da odem u teretanu... 😂 #12yearsago #timereallyflies #pucau20tim #pamelaramljak #femminemtime