Preminula je kraljica Elizabeta, koja je na britanskom tronu bila od 1952. godine, nakon što je preminuo njezin otac kralj George VI.

Kraljica Elizabeta preminula je u 97. godini nakon što je završila pod nadzorom liječnika.

U dvorac Balmoral su nakon što su liječnici izrazili zabrinutost za njeno zdravlje, stigli princ Charles i njegova supruga Camilla Parker Bowles, kao i princ William, princ Andrew i princeza Anne, a zadnji je stigao princ Harry.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W