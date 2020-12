Billy Connolly povukao se 2018. s komičarske scene rekavši da je tu odluku donio zbog Parkinsonove bolesti.

Sir Billy Connolly (78) progovorio je o dvije strašne dijagnoze s kojima se morao suočiti u istom danu.

Naime, Billy je 2017. imao posljednji komičarski nastup nakon i sljedeće godine je objavio da se povlači sa scene. Škot je u dokumentarcu "Veliki Yin", koji je tako nazvan po njegovom nadimku, progovorio o tome kako je 2014. saznao u istom danu da boluje od raka prostate i Parkinsonove bolesti.

"Tada, kada sam objavio da se povlačim, već je bilo očito da to više nisam ja. Nisu to bili ni moji pokreti ni moj govor. Zato sam se morao povući. Ova bolest će me dokrajčiti, ali ja sam pomiren s tim", ispričao je Connolly u dokumentarcu.

Inače, Billy je u istom danu u razmaku nekoliko sati saznao svoje dijagnoze putem telefonskih poziva. "Liječnik me pokušao rekavši mi da neću umrijeti, na šta sam ja odgovorio da to svakako planiram napraviti", našalio se komičar u ranijem intervju.

Connolly, kojeg je kraljica Elizabeta II. odlikovala i nosi titulu, je pobijedio rak prostate, no s teškom Parkinsonovom bolešću će se nositi do kraja života.