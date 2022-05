Billie Eilish je za ovogodišnju Met Galu odabrala izdanje koje je uključivalo i tijesni korzet kojim je naglasila bujni dekolte.

Pjevačica Billie Eilish nikako nije htjela propustiti ovogodišnju Met Galu, a pobrinula se i da njezina dolazak ostane svima u pamćenju, barem još neko vrijeme.

20-godišnja dobitnica Grammyja u prvi je plan izbacila svoj bujni dekolte u haljini s tijesnim korzetom u kojoj je ponosno pozirala i izvijala se na crvenom tepihu, iako su se mnogi pitali može li u njemu normalno disati. No činilo se da je njezina kombinacija jedna od rijetkih koja je zapravo pratila temu 'pozlaćenog glamura' vraćajući se u razdoblje mode kasnih 1800-ih godina.

Najiščekivanija modna večer tradicionalno se održava prvog ponedjeljka u svibnju, a cilj joj je prikupljanje novca za Costume Institute u New Yorku. Ovogodišnji dress code bio je pozlaćeni glamur kako bi odgovarao temi' In America: Anthology of Fashion, koja je nastavak prošlogodišnje 'In America: A Lexicon of Fashion".

Domaćica ovogodišnje Met Gale, glavna urednica američkog Voguea, Anna Wintour tradicionalno je otvorila događaj koji organizira od 1995., a koje iz godine u godinu okuplja najpoznatija slavna imena.

U toplesu prošetala crvenim tepihom: Pojavila se zakopčana do grla, a onda je skinula sako i pokazala sve! +25

Irisina kuma Lana ne krije koliko je ponosna, pogledajte pripijenu haljinu koju je izabrala za prijateljičin veliki dan +27