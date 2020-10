Billie Eilish snimljena je u odjevnoj kombinaciji u kakvoj je nismo navikli vidjeti u javnosti.

Mlada američka glazbenica Billie Eilish pokorila je svjetske glazbene top-ljestvice nakon što je prošle godine izdala svoj debitantski album "When We all Fall Asleep, Where Do We Go?", a njezin život je od tada pod povećalom javnosti.

Baš zato je malo kome promaklo jedno od njezinih posljednjih pojavljivanja u javnosti jer se 18-godišnja glazbenica ulicama Los Angelesa prošetala u nešto drugačijem izdanju od onih u kojima smo ju navikli vidjeti.

Neki su zaključili da je izašla iz svoje zone komfora kada su ju vidjeli u pripijenom topu koji je naglasio njezine bujne grudi, kratkim hlačama i s licem bez šminke, s obzirom na to da se uglavnom pojavljuje u širokim i drugačijim modnim kombinacijama, ne pokazujući svoje tijelo.

Billie je svoj debitantski singl "Ocean Eyes" objavila 2016. godine, otpjevala je i naslovnu pjesmu za film o Jamesu Bondu "No Time To Die", koja je ujedno postala njezin prvi singl na vrhu britanskih top-ljestvica.

Ova talentirana i osebujna glazbenica rođena je i odrasla na području Highland Parka u Los Angelesu, a glazbom se počela baviti u ranoj dobi zahvaljujući podršci svojih roditelja Maggie Baird i Patricka O'Connella, koji su podržavali sve njezine interese, a s bratom Finneasom O'Connellom aktivno surađuje.

Inače, Billie je ove godine postala najmlađa glazbenica u povijesti koja je srušila sve rekorde Grammyja. Osvojila ih je četiri u velikim kategorijama, konkretno nagrade u kategorijama snimke godine, pjesme godine, albuma godine i novog izvođača godine. U povijesti ove prestižne nagrade to je uspjelo samo još Christopheru Crossu, koji je u velike četiri kategorije slavio 1981. godine.