Bill Gates tuguje poslije razvoda od Melinde nakon 27 godina braka i kaže kako se ne može zamisliti s drugom ženom.

U svakom braku dođe do trzavica i situacija kad je teško, no Bill Gates i njegova bivša supruga Melinda to nisu uspjeli prebroditi. Naime, ovaj par je brak odlučio okončati nakon 27 zajedničkih godina, a Bill to ne podnosi najbolje.

Gates je sad otvorio dušu u intervjuu za The Sunday Times te rekao kako smatra da se njegov brak počeo raspadati onog dana kad su njegova djeca napustila kuću. Kaže kako je tada nastala jedna velika praznina u njihovom domu. Kako je objasnio, prije su djeca znala dovoditi prijatelje te bi se u kući uvijek odvijala neka akcija, a sada nažalost ništa više nije kao prije. Vila sa 18 kupaonica, ostala je potpuno prazna.

Bill je ispričao kako mu nedostaju neke kućanske navike, kao što je pranje suđa uz pomoć djece, ali i zajedničko druženje i razgovori. Smatra kako je s Melindom imao dobar i skladan bračni odnos, voljeli su zajedno meditirati, no čini se kako sve to nije bilo dovoljno da bi opstali.

Što se tiče podjele imovine nije bilo problema no jednog se ipak najteže odrekao, a to je bio pas. Nakon svega s Melindom je ostao u dobrom prijateljskom odnosu i često se viđaju. Unatoč svemu Bill kaže da ne bi mogao zamisliti bolji brak od onog u kojem je bio, ali i da se ne može zamisliti s drugom ženom u braku.

Zahtjev za razvod bračni par je podnio 3. svibnja 2021. godine, ali su oboje obećali da će nastaviti zajedno filantropski rad.

Američki milijarder i osnivač Microsofta Bill Gates (65) i njegova supruga Melinda objavili (56) su kako se rastaju nakon 27 godina braka.

"Nakon mnogo razmišljanja i pokušaja da spasimo svoju ljubav, odlučili smo okončati svoj brak. U proteklih 27 godina odgojili smo troje predivne djece te smo pokrenuli zakladu koja radi na području čitavoga svijeta kako bi omogućila ljudima da vode zdrav život. I dalje ćemo zajedno raditi na tome, no više ne funkcioniramo kao par. Molimo sve za privatnost u ovom vremenu kada pokušavamo krenuti dalje", stajalo je u njihovoj službenoj izjavi koju je Bill Gates objavio na svom službenom Twitteru.

Njihova zaklada službenog naziva Bill & Melinda Gates Foundation sa sjedištem u Seattleu, postala je jedan od najutjecajnijih i najsnažnijih pokretača za globalno javno zdravlje i u protekla dva desetljeća potrošila je više od 50 milijarda dolara u borbi protiv siromaštva i bolesti.

Gatesovi su provodili diljem svijeta hvaljene programe na iskorjenjivanju malarije i polija dječje pothranjenosti te investirali u istraživanje lijekova.

Ugodan susret Kolinde i Milanovića pao je u drugi plan zbog zanimljive slučajnosti, primjećujete li o čemu je riječ? +26

Maju Šuput šokiralo je Albinino javno priznanje: ''Pa zajednička je odluka bila da to napokon kažemo...'' +29