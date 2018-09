Biljana Borzan objavila je fotografiju iz djetinjstva.

Biljana Borzan, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, objavila je fotografiju na kojoj ima samo četiri godine. Na prvu biste ju teško prepoznali, no kada se malo bolje zagledate vidi se na tom licu taj prepoznatljiv osmijeh ove domaće političarke.

''Tata je često slikao sestru i mene. On se amaterski bavio fotografijom, a mi smo mu pomagale razvijati ih. On je želio fotografirati me u bijeloj košulji, a ja sam željela dolčevitu pa stoga na slici imam košulju preko dolčevite'', kroz smijeh nam je priznala Biljana Borzan koja je nedavno osvojila EU Oscara u kategoriji ženskih prava.

Biljana Borzan u javnosti je prilično popularna nakon što je krenula u borbu da hrvatski građani jedu jednako kvalitetnu hranu kao na zapadu. Naime, cijeli niz proizvoda koje kupujemo u trgovinama nije bilo iste kvalitete. Hrana za zapadno i istočno tržište bila je normalna stvar, no onda je naša političarka odlučila udariti šakom o stol.

Eto, danas hrabra političarka, a nekada tatina manekenka. No rekli bismo umalo i modna dizajnerica jer Biljana je ljubiteljica šivanja pa tako i danas rado sjedne za mašinu i sašije si nekad komad odjeće.