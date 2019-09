Jedna od najvećih zvijezda današnjice, Beyonce, proslavila je 38. rođendan.

Beyonce Knowles glazbeni je fenomen današnjice, a s vrha glazbenih ljestvica ne skida se već više od 20 godina. Ova 38-godišnjakinja slovi kao jedna od najvećih pjevačkih diva generacije, mnogi ju smatraju modnom ikonom, a njezin utjecaj na popularnu kulturu nemjerljiv je.

Kao djevojčica iz Texasa, Beyonce je odrasla pjevajući i natječući se na glazbenim natjecanjima. Prvi put je okusila slavu krajem 90-ih kada je kao glavna pjevačica u grupi "Destiny's Child" počela svoj zvjezdani put.

Iako je "Destiny's Child" uspjela ući u povijest i postati članica jedne od najuspješnijih ženskih grupa u povijesti glazbe, Beyonce je 2003. odlučila uploviti u solo vode - i tek tada ostvarila je svoj puni potencijal.

Njezin prvi solo album naziva "Dangerously in Love" postao je najprodavaniji album godine, a za njega je mlada pjevačica dobila i pet Grammya. S hitovima "Baby Boy" i "Crazy in Love" Beyonce je postala najprepoznatljivija ženska izvođačica, a njezin uspjeh bio je strelovit. Zbog slave i uspjeha koji ju je pratio kao samostalnu glazbenicu, došlo je do raspada "Destiny's Child" 2006. godine. Iste godine Beyonce je izdala i svoj drugi album "B'Day", a uskoro se zanosna dama odlučila okušati u i glumi.

Prvu ulogu dobila je u komediji "The Pink Panther", a iste godine glumila je i u uspješnici "Dreamgirls". Od 2006. do danas Beyonce je objavila još nekoliko albuma, od kojih je najviše hvale dobio "Lemonade" iz 2016., u kojem je progovorila o osobnim izazovima i političkim pitanjima američkog društva.

Svake godine Beyonce je osvajala sve više i više nagrada te srca obožavatelja diljem svijeta, a danas već ima legendarni status i mnogi ju smatraju najutjecajnijom Afroamerikankom svijeta. Njezino je bogatstvo ogromno, a godinama je bila i najplaćenija pjevačica svijeta. 2019. ju je s trona skinula Taylor Swift.

Unatoč svom tom uspjehu Beyoncein život nije uvijek bio predivna bajka, već se tu i tamo znao pretvoriti u pravu noćnu moru. Možda su je fanovi vjerno obožavali neovisno o godinama koje su prolazile, ali isto se ne može reći i za njezina supruga, pjevača i glazbenog producenta Jay Z-ja, koji joj je priredio mnoge muke.

Ljubavna priča ovog uspješnog para započela je tijekom njihove suradnje na pjesmi "Bonnie & Clayde", a iako su godinama bili u vezi, par se vjenčao u intimi vlastitog doma i bez prisutnosti medija 2008. Poznati po svojoj želji da njihova intima to i ostane, izbjegavaju paparazze te godinama šute o svojem odnosu.

Ipak, neke su stvari ipak dospjele u javnost. I nisu bile sjajne.

Prvi veliki izazov za Beyonce i Jay Z-ja dogodio se krajem 2010. i početkom 2011. kada je pjevačica imala spontani pobačaj. Prema vlastitom priznanju, Beyonce je rekla kako je to bila najtužnija stvar koja joj se ikad dogodila. Pjevačica se s tugom zbog gubitka djeteta nosila tako da je prionula radu u studiju i svoju bol pretočila u glazbu. Srećom, tugovanje nije dugo potrajalo.

Naime, u travnju 2011. slavni par je otputovao u Pariz , a već u kolovozu na dodjeli MTV nagrada Beyonce je otkrila svoj trudnički trbuščić. Nisu planirali začeti dijete u Parizu, no upravo se to dogodilo, a pjevačica navodno nije mogla biti sretnija.

U siječnju 2012. na svijet je došla Blue Ivy Carter, prva kćer dive Beyonce.

Sve je djelovalo idlično do 2016. kada je nenadano objavljen album "Lemonade" na kojem se nalazio i singl "Sorry" u kojem je Beyonce progovorila o mučnoj obiteljskoj situaciji. Naime, Jay Z ju je varao s misterioznom Becky. Odjednom su se stranice svjetskih tabloida počele puniti optužbama protiv producenta, a u medije je dosjela i snimka iz lifta na kojoj Beyonceina sestra fizički napada Jay Z-ja.

On je nakon medijskog linča priznao prevaru te je svojoj supruzi odlučio posvetiti album u kojoj joj se ispričao, a ona mu je pak sve oprostila. Da su teške trenutke ostavili iza sebe, dokazala je i vijest da pjevačica očekuje blizance.

Iako se još nekoliko puta šuškalo o bračnoj nevjeri, a Jay Z-ja se povezivalo i s Rihannom, te tvrdnje par nikada nije komentirao, već su se posvetili svom obiteljskom životu. Obnovili su bračne zavjete, a u ljeto 2017. na svijet su došli blizanci Rumi i Sir.

Beyonce i Jay Z najuspješniji su glazbeni par na svijetu, a njihovo bogatstvo procjenjuje se na 1,26 milijardi dolara, čime su postali prvi glazbenici milijarderi. Iako i dalje osvaja glazbene ljestvice, danas Beyonce više djeluje aktivistički i progovara o političkim pitanjima, a manje vremena provodi u studiju.

Osim ljubavnih tegoba, pjevačica se proteklih godina suočila i s problemom reguliranja težine jer je u dvije trudnoće značajno dobila na kilaži, zbog čega je jednom prilikom težila više od 90 kilograma. Zbog toga se podvrgla rigoroznom vježbanju i dijeti, no iako se nije vratila na izgled iz svojih mlađih dana, mnogima je upravo sada najljepša.

Diva raskošnog glasa i lijepog lica nastavlja oduševljavati i na glazbenoj i na modnoj sceni, a njezin status u popularnoj kulturi doista je legendaran.