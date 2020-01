Beyonce oduzimala je dah uzvanika na zabavi Clivea Davisa, pojavivši se u crvenoj elegantnoj ali seksepilnoj haljini.

Ljubavno-glazbeni par Beyonce i Ja<-Z slove kao jedan od najmoćnijih u svijetu glazbene industrije i trenutno nemaju realne konkurencije. A da je tako i što se tiče stila i modnog ukusa, pokazali su nam još jednom pojavivši se na zabavi Clivea Davisa koja se tradicionalno održava uoči dodjele Grammyja.

38-godišnja vlasnica hita "The Single Ladies" u vrlo jednostavnoj crvenoj i elegantnoj haljini istaknula je bujni dekolte, a tu je bio i dubok prorez koji joj je gotovo sezao do boka, pa je upitno je li uopće ispod nje svega nosila donje rublje. No sudeći prema viđenom, sumnjamo u to.

Koliko je sama bila oduševljena svojim stajlingom svjedoči i niz fotografija koje je objavila na profilu na Instagramu.

Od lijepe supruge se nije odvajao 50-godišnji Jay-Z koji je za tu priliku odjenuo bijelo dijelo, a sve je upotpunio crnim sunčanim naočalama iako se cijelo vrijeme nalazio u zatvorenom prostoru, ali to je Jay-Z pa si on to može dopustiti. U nekoliko navrata tijekom zabave, par je zaljubljeno šaputao i dijelio sa svima svoje slatke trenutke, a u jednom ih je domaćin Clive Davids pozvao da mu se pridruže na pozornici.

"Tako smo sretni što nikada niste uzeli pauzu i otišli u mirovinu. Na kraju svega, želim vam reći hvala što se ste nam se pridružili Beyonce i Jay-Z", poručio im je pred svima Davids.

Osim najmoćnijeg para glazbene industrije, na zabavi su pažnju plijenili i reperica Cardi B i njezin suprug Offset i to zbog problema s prebujnim grudama koje su jedva uspjeli obuzdati.