Beyonce i Jay Z zgroženi su najnovijim Kanyeovim potezima i podrškom koju daje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, baš kao i njegova supruga Kim Kardashian.

Vijest o sastanku repera Kanyea Westa i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi se ovog tjedna trebao održati, nije dobro sjela njihovim prijateljima Beyonce i Jay Z-u.

Štoviše, Beyonce i Jay ne žele više imati veze s njima, prenosi RadarOnline.com. Razlog tome je javna potpora Donaldu Trumpu i dosta im je svih pozitivnih stvari koje su Kim i Kanye izrekli o njemu te smatraju kako su Kanyeova politička uvjerenja obično sr***.

Kanye West (Foto: Getty Images)

Na zadnjim američkim predsjedničkim izborima Beyonce i Jay su svoju potporu iskazali Hillary Clinton, a često su se družili i s bivšim predsjednikom Barackom Obamom. Beyonce je čak imala priliku pjevati na njegovu inauguracijskom balu 2009. godine.

"Ogorčeni su na Kanyea i njegove političke stavove. Misle da je to sramota i da to radi samo da zadobi pozornost. Svjesni su da on sam sebe vidi u političkim vodama, ali ne mogu ga podržati u njegovim stajalištama. Ne žele imati nikakve veze s niti jednim", izjavio je izvor blizak Beyonce.

Beyonce (Foto: Getty Images)

Odnosi između dva slavna para narušeni su još od proljeća ove godine kada je Kim posjetila Trumpa u Ovalnom uredu Bijele kuće, kako bi raspravljali o zatvorskoj reformi. Sve je dodatno pogoršala vijest o odlasku Kanyea k Trumpu.

Donald Trump i Kim Kardashian West (Foto: AFP)

To nije zgrozilo samo Beyonce i Jaya, već hrpu slavnih, uključujući glumca Chrisa Evansa i glumicu Whoopi Goldberg.

"Ovo predstavlja dobru Ameriku, koja će se ponovno ujediniti. Nećemo više biti ovisni o drugim zemljama. Ovdje ćemo izgraditi tvornice i stvoriti radna mjesta. Osigurat ćemo poslove svim bivšim zatvorenicima nakon što ukinemo 13. amandman. To je poruka koja šalje ljubav", napisao je Kanye na Twitteru i šokirao javnost i kolege.

Kasnije je pojasnio i kako smatra da 13. amandman zapravo podupire ropstvo koje po njemu nikada nije završilo.

Kanye West (Foto: Getty Images)

Kanye ovo neće biti prvi susret s Donaldom. Naime sastali su se prije dvije godine u Trumpovu centru u New Yorku, kada je tvrdio da je bio pod velikim utjecajem narkotika.