Beyonce je bila glavna zvijezda 63. dodjele Grammyja. Naime, s četiri nagrade koje je osvojila u noći s nedjelje na ponedjeljak sada ima ukuppno 28 osvojenih gramofona zbog čega je postala najnagrađivanija žena u povijesti te svečanosti.

Na 63. dodjeli glazbene nagrade Grammy, Beyonce je ušla u glazbenu povijest sa stilom iako se prvotno nije ni trebala pojaviti na svečanosti.

Pjevačica je bila glavna zvijezda večeri u u crnoj, kožnoj, haljini koju je iskombinirala s dugim rukavima, a u prvom planu je bio njezin raskošni dekolte. Kosu je nosila raspuštenu i prirodno kovrčavu te je stajling zaokružila predimenzioniranim naušnicama.

No u sjenu je njen fantastičan izgled stavio njen rekord od 28 Grammyja sveukupno čime je najnagrađivanija žena u povijesti dodjele ove nagrade. Sve je iznadila svojim pojavljivanjem jer izvršni direktor svečanosti Harvey Mason Jr ranije rekao za Los Angeles Times da neće doći i da mu je žao zbog toga.

"To je nesretna okolnost jer ona ima veliku ulogu u Akademiji za diskografsku umjetnost i znanost. Apsolutno je želimo na pozornici", istaknuo je.

Ovim obratom su zadovoljni sigurno i organizatori i Beyonceini obožavatelji, a dugo će se pamtiti njezine reakcije na dodjeli. Naime, pjevačica se popela na pozornicu i prihvatila nagradu za najbolju rap pjesmu s Megan Thee Stallion.

Megan je održala govor u kojem se zahvalila i Beyonce pa spomenula da je oduvijek htjela biti poput nje, no u reperskoj vrsti glazbe. 26-godišnja Stallion je ispričala da je bila na njezinom koncertu Destiny's Child i zahvalila se i Jay-Z-u koji je došao na dodjelu sa suprugom, a pjevačici su dok je to slušala zasuzile oči.

Nakon govora se oglasio voditelj svečanosti Trevor Noah.

"Želimo da svi znaju da se upravo dogodilo nešto povijesno na Grammyjima. S ovom nagradom je Beyonce dostigla rekord izvođačice s najviše osvojenih Grammyja u povijesti te općenito pjevača, bilo muškog ili ženskog, s najviše osvojenih Grammyja", istaknuo je.

Beyonceina reakcija na tu objavu se proširila na društvenim mrežama i postala viralna. Naime, pjevačica je u tom trenutku osvojila s 27 Grammyja i izjednačila se s rekordom Alison Krauss (49), pjevačice bluegrassa, podvrste country glazbe.

👏 @Beyonce is now tied for an all-time record for the MOST #GRAMMYS at 27 trophies! 👏 pic.twitter.com/LBDhzbnlMv