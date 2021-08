Ben Kingsley i Daniela Lavander mamili su poglede na crvenom tepihu u Los Angelesu gdje su se pojavili na premijeri filma "The Legend Of The Ten Rings".

Britanski glumac i oskarovac Ben Kingsley slovi kao jedan od najtalentiranijih glumaca današnjice, a osim talentom, pozornost javnost privlači i svojim zanimljivim ljubavnim životom.

Tako je bilo i na premijeri filma "The Legend Of The Ten Rings" u Los Angelesu, gdje se 77-godišnji Ben pojavio u društvu svoje 46-godišnje supruge Daniele Lavander. Atraktivna brazilska glumica izgledala je zanosno u bijeloj haljini s prorezom i dubokim dekolteom, a bilo je jasno da ispod nje ne nosi grudnjak.

Supružnici su se upoznali u Hollywoodu, a vjenčali su se 2007. godine na seoskom imanju u Oxfordshireu. Mnogi su sumnjali da će njihov brak potrajati, jer Ben nakon vjenčanja nije imao vremena ni za medeni mjesec koliko je bio zaposlen.

Međutim, sve je neprestano uvjeravao kako su on i Daniela presretni i u javnosti joj je stalno tepao, a pokazalo se da su svi oni koji su bili sumnjičavi itekako bili u krivu.

"Daniela je poput drevne mitološke princeze i ima veliko dostojanstvo", izjavio je jednom prilikom.

Prije Daniele, Ben je bio već tri puta u braku i otac je četvero djece. Thomasa i Jasmin dijeli s prvom suprugom Angelom Morant, a Edmunda i Ferdinanda s Alison Sutcliffe s kojom se razveo 1992. godine. Nakon toga vjenčao se s Alexandrom Christman, ali ubrzo je požalio zbog toga nakon što su na internetu osvanule njezine fotografije na kojima se ljubi s drugim muškarcem.