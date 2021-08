Ben Affleck je prema pisanju stranih medija odlučio krenuti u potragu za savršenim zaručničkim prstenom za Jennifer Lopez, iako se šuška da ona čuva i onaj kojim ju je prvi put zaprosio, a koji danas vrijedi 12 milijuna dolara.

Holivudski glumac Ben Affleck viđen je kako pregledava ni više ni manje nego zaručničko prstenje u popularnoj draguljarnici Tiffany & Co u Los Angelesu, što bi moglo značiti da se sprema zaprositi Jennifer Lopez po drugi put u životu.

Prema pisanju Page Sixa, 49-godišnji Ben je ušao je sam u trgovinu, a uskoro su mu u pomoć pristigle majka Chris, 15-godišnja kćer Violet, 12-godišnja Seraphina i 9-godišnji Samuel koje ima s bivšom suprugom Jennifer Garner, a do ovog trenutka nije odgovorio na medijske upute niti potvrdio da je birao zaručnički nakit.

No vratimo se sada malo u prošlost. Ben je zaprosio Jennifer Lopez 2002. godine zaručničkim prstenom čija se današnja vrijednost procjenjuje na otprilike 12 milijuna dolara, no samo godinu dana kasnije zaruke su bile raskinute i ljubavi je došao kraj. Sve do proljeća ove godine, iliti svibnja kada su prvi put ponovno snimljeni zajedno, što je šokiralo javnost i njihove obožavatelje, naročito jer je glumica nedugo prije toga raskinula zaruke s Alexom Rodriguezom.

Nije poznato čuva li Jennifer još uvijek prsten koji joj je Ben dao te 2002. godine i čija je vrijednost do danas porasla gotovo deset puta, ali njezin bivši publicist Rob Shuter misli kako mu ga nije vratila.

"Koliko ja znam, Jen nikada nije vratila prsten. Dakle, ako ove stvari krenu dalje, ona već ima najljepši prsten koji sam ikad vidio. Apsolutno je zapanjujući", izjavio je Rob za Access Daily.

Jennifer je čuveni prsten pokazala na crvenom tepihu premijera filma "Gigli" 2003. godine, ali s Benom nikada nije uspjela doći do oltara, barem iz prvog puta. Naime, samo dan prije vjenčanja koje je trebalo biti u rujnu objavili su da ga odgađaju. No u siječnju 2004. godine potvrđeno je kako više nisu zajedno.

Ona se kasnije udala za pjevača Marca Anthonyja i dobila blizance Emmu i Maxa, dok se Ben vjenčao s njezinom imenjakinjom Garner.