Ben Affleck je nakon dugo vremena progovorio o detaljima svog odnosa s Jennifer Lopez, a priznao je i kako se ne može prestati pitati u čemu je tajna njezine ljepote jer izgleda isto kao i 2003. godine.

Mnogi obožavatelji ne mogu se dovoljno nadiviti pjevačici i glumici Jennifer Lopez koja u 52. godini izgleda gotovo dvostruko mlađe i pitaju se čak kako je to moguće i u čemu se krije tajna njezine ljepote. I nisu jedini, jer upravo je to pitanje koje si postavlja i njezin bivši zaručnik i glumac Ben Affleck koji je to priznao u jednom od svojih posljednjih intervjua.

48-godišnji Ben pita se tako gdje njegova bivša krije izvor svoje mladosti i zašto izgleda isto kao 2003. godine o čemu je progovorio u razgovoru za magazain InStyle.

Bivši supružnici upoznali su se na snimanju filma "Gigli" 2001. godine, a zaručeni su bili od 2002. do 2004. godine. No unatoč tome što njihova ljubav nije imala sretan kraj, oskarovac nema za reći niti jednu lošu stvar o svojoj bivšoj.

"Mislim da ima dobru radnu etiku, divio sam se i bio sam oduševljen njezinom predanošću poslu iz dana u dan, ozbiljnošću kojom mu je prilazila na tih i predan način kako bi postigla sve svoje ciljeve. Nakon što bi ih postigla, vratila bi se na posao i još udvostručila svoje napore. Ona je najveći radnik kojeg sam u životu upoznao. Talentirana je jako, ali uz to je i puno radila na sebi i svom uspjehu tako da sam jako sretan zbog nje i izgleda da joj se sav trud u konačnici isplatio", zaključio je Ben.

A Jennifer je svoju neodoljivost još jednom pokazala upravo na naslovnici InStylea za koju je pozirala u badiću koji je naglasio sve njezine atribute i ljepotu.

Nakon prekida s latino divom Ben se vjenčao s kolegicom Jennifer Garner s kojom je dobio troje djece, a s kojom se i razveo 2018. godie. Lopez se pak bila udala za pjevača Marca Anthonyja s kojim je dobila blizance, a unatoč tome što su se razveli 2013. godine još uvijek ih veže blisko prijateljstvo. Danas je zaručena s bivšim igračem bejzbola Alexom Rodriguezom, a par je priznao kako u posljednje vrijeme radi na svojoj vezi i to nakon natpisa da su prekinuli što su oboje bili negirali.